¡Erling Haaland no es humano! El androide repite un importante logro

Manchester City prepara lo que será un gran compromiso contra el Liverpool. Un clásico de Inglaterra sin Luis Díaz, pero con un Erling Haaland intratable en los ‘Citizens’ que alarman mucho a Jürgen Klopp. En medio de la preparación para el partido, el noruego celebró más de la cuenta.

Pep Guardiola decidió guardar a Erling Haaland y no darle minutos en el frío empate sin goles contra el Copenhague en Dinamarca por la Uefa Champions League. Llegará descansado y con ganas de destrozar a su rival. A su vez, viene de marcar un tanto en la fecha pasada contra el Southampton. Sí, solo fue uno y Guardiola bromeó diciendo que lo echará si no mete tres goles en las próximas fechas después de tener una racha positiva de tripletes anotados.



Sin duda alguna, las cifras de Erling Haaland son demoledoras. En este inicio de temporada, ha descrestado a todo el mundo y el Manchester City es quien más celebra este grandísimo fichaje. Que lo quieren afuera de Inglaterra por no ser humano, púes es completamente cierto, es una máquina, una preparada con el objetivo de romper las redes de sus rivales.



Y es que, en 12 partidos disputados, Erling Haaland ha logrado anotar 20 goles, cifras indudablemente para tener en cuenta por el gran poderío de conversión del noruego. Ya son nueve jugados en la Premier League y 15 anotaciones. Sus números le dieron el premio a mejor jugador de agosto, y como si fuera poco, también se quedó con el reconocimiento en septiembre.



No es fácil mantenerse en ese nivel por dos temporadas seguidas, pero Erling Haaland lo ha logrado. Sumado a sus 15 goles en la Premier, ha rematado 21 veces al arco, solo seis no le han entrado, y eso que Pep Guardiola sigue diciendo que no tiene mucha participación en el juego del Manchester City. Haaland la seguirá rompiendo, y tendrá meses de sobra para demostrar que no es humano, un androide, cuyo anhelo es romper todos los arcos posibles.