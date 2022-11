Erling Haaland iguala en la Bota de Oro: inesperado rival en la cima

Para nadie es un secreto que Erling Haaland hoy por hoy se sitúa como uno de los jugadores más importantes a nivel mundial. No solo por sus goles, sino por ser un ‘matador’ que le mete miedo a cualquier equipo. Haaland en el Manchester City ha anotado incesantes goles en la Premier League y también en la Liga de Campeones en la cual el conjunto celeste enfrentará al RB Leipzig de Alemania en los octavos de final.

Ese será su próximo reto en las competencias europeas, pero Erling Haaland en cualquier competencia no se cansa de anotar y es uno de los mejores artilleros en este inicio de temporada. El atacante noruego no quería perderse su regreso goleador tras una lesión que lo sacó de dos partidos, uno de Champions y otro de la Premier. Contra el Fulham, Pep Guardiola lo convocó y lo dejó inicialmente en el banquillo de suplentes.



No obstante, Erling Haaland se moría por ingresar al campo de juego y Pep Guardiola ingresó en el complemento para solucionar y romper la paridad del Fulham. Haaland entró y rápidamente avisó, de hecho, convirtió un golazo de cabeza, pero fue anulado por fuera de juego. El fútbol, que es de revanchas le dio la oportunidad de marcar el definitivo tanto en una pena máxima sobre el agregado.



Gracias a esta nueva anotación de Erling Haaland que no solo sirvió para quedarse con los tres puntos, sino para estirar su cuota goleadora en la Premier League con 18 conquistas en 12 encuentros disputados. En la Uefa Champions League, también ha anotado importantes tantos, sumando 23 goles en cuatro partidos jugados.



Erling Haaland empató a su compatriota, Amahl Pellegrino del Bodo de Noruega. Ambos están encarrilados en la Bota de Oro dominando en la parte alta y venciendo a importantes competidores como Robert Lewandowski, Kylian Mbappé, Neymar, Christopher Nkunku y Harry Kane. De hecho, Pellegrino ha anotado más goles que Haaland, (24), pero en el promedio entre sus goles y puntos conseguidos lleva menos y el coeficiente de la liga de Noruega es menor al de las grandes ligas.