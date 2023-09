Haaland habló de todo: Balón de Oro, Man. City, Guardiola, Mbappé

Erling Haaland vive un gran momento en Manchester City. El delantero comenzó de gran manera la temporada y unido a la campaña pasada lo hacen en un serio candidato al Balón de Oro 2023.



De hecho, recientemente el futbolista recibió el premio al mejor jugador del año de parte de la UEFA y ahora buscará hacerse con el galardón que se dará el próximo 30 de octubre.



Pues bien, durante la fecha FIFA, Haaland aprovechó para hablar de todo en entrevista con el medio francés ‘L’Equipe’.

En el diálogo tocó temas como el Balón de Oro, su actualidad con Manchester City y su relación con Pep Guardiola y también el ser uno de los mejores jugadores del mundo junto a Kylian Mbappé.



Inicialmente, se refirió a su llegada al City y cómo ha pasado este último tiempo allí: "Llegando aquí se demostró que se hablaron demasiadas cosas en su momento. Se decía que no iba a funcionar en el City porque a Guardiola le gustaba jugar sin un 9 referencia. Pues bien... ahora se ha demostrado lo contrario y estoy contento por ello”.



Sobre la nueva temporada con el City comentó: "Será difícil hacerlo mejor. Hemos logrado un triplete histórico, todos nos esperan aún más, todos quieren pelear aún contra nosotros... Toda Europa quiere derribarnos.



Haaland también se refirió a su relación con Guardiola: "Con Pep la relación es muy buena. Eso sí, es muy exigente en su trabajo, es muy directo y honesto en su discurso. Pero esa es su forma de gestionar. De todos modos, para desarrollarse y progresar, es mejor tener toda la verdad de una manera muy directa. No siempre es agradable pero, al mismo tiempo, te enfrenta cara a cara con la verdad y sé que su propósito es hacerte un mejor jugador".



Además, habló de si él y Mbappé son los nuevos Cristiano y Messi: "Eso es lo que todo el mundo parece pensar. Pero ojo, hay que señalar cómo Messi y Cristiano han hecho locuras. También hay que recordar que todavía lo hacen, porque aunque crezcan, por supuesto, siguen siendo jugadores fantásticos. Me siento privilegiado de haber podido observar a dos campeones tan extraordinarios como ellos. Pero, volviendo a la pregunta, nunca hablo de mí contra otros jugadores, no es mi forma de ser ni de ver las cosas. Me enfoco en mí, solo busco ser mejor cada día, seguir disfrutando de lo que hago y ser la mejor versión de mí".



De igual manera, reconoció que ve mucho fútbol y está al tanto del resto de Ligas y allí se refirió a la gran labor de Jude Bellingham en Real Madrid: “Vi el increíble debut de Jude en el Real Madrid, realmente me ha hecho muy feliz. Me apasiona el fútbol, es lo que siempre me ha gustado y se podría decir que ocupa todo mi tiempo, ya sea a nivel profesional o en mi vida”.



Finalmente, el futbolista confía en ganar el Balón de Oro, pero sabe que de no lograrlo tiene mucho margen de mejora para ganarlo más adelante.



"Creo en mí mismo, de verdad. Sé que todavía puedo progresar mucho, todavía soy joven. Pero sí, creo que tengo una oportunidad este año", concluyó.