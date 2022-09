¿En qué se parecen Erling Haaland y Guardiola? El noruego se sinceró

Este mercado de fichajes tuvo una avasallante diferencia de gastos en la Premier League. Una de las mejores compras en Europa fue la de Erling Haaland al Manchester City. Los ‘Citizens’ lograron firmar al noruego que ya había dado de qué hablar en el Borussia Dortmund, y quería demostrar su valía en la imponente Premier League.

Y muy bien que sí lo ha hecho Erling Haaland que en la Premier League ha anotado diez goles en apenas seis partidos disputados, y en la Uefa Champions League en el primer juego ante el Sevilla, en una goleada 4-0, el noruego se reportó con otros dos goles para estirar su registro goleador con 12 tantos en ocho encuentros jugados, contando la Community Shield, en donde no pudo brillar. De hecho, quedó debiendo, y se ganó las primeras críticas por fallar un gol cantado a metros del arco.



Sin embargo, Erling Haaland dejó atrás aquellas críticas, encantó al Pep Guardiola, a sus compañeros y a cada seguidor del Manchester City. Curiosamente, no solo a los celestes, sino que también a los fanáticos rivales del Manchester United. Una parte de los aficionados se encontraron al noruego en Mánchester y le comentaron que se metió en el lado equivocado de la ciudad, además, pidiéndole que firmara la próxima temporada con los ‘Red Devils’.



Erling Haaland vive un gran presente en Mánchester, y la ciudad se lo ha hecho saber. Es el más feliz en el Manchester City, y se sinceró en entrevista con Telemundo Deportes. Inició hablando sobre su estratega, Pep Guardiola, con el que se comparó por la locura con la que viven el deporte, “creo que es un fanático del fútbol como yo. Ambos amamos el fútbol. Él fue jugador y ahora es entrenador y es un ‘loco’ del fútbol. Esto es algo que me gusta porque piensa en todo y en cómo puedes hacer las cosas mejor. Eso es lo que me gusta de él”.



Agregó cómo intenta mejorar en el club y cómo se ha podido adaptar a una nueva institución, “es un sistema complicado en el City, pero estoy tratando de interiorizarlo lo antes posible. No puedo perder el tiempo en nada más”. Además, habló sobre su excelente inicio goleador, “conozco mis propias cualidades. Conozco el buen equipo en el que estoy entrando y, por supuesto, que estoy un poco sorprendido, pero no es un gran shock”.