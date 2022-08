¡Erling Haaland cambia críticas por elogios! Al nivel de los grandes

A diferencia del Liverpool, el otro club llamado a pelear por la Premier League como lo es el Manchester City, actual campeón del rentado inglés empezó su historia contra el West Ham en condición de visita. Buscan defender la corona ante el aviso de clubes como el Tottenham Hotspurs, Bournemouth y Arsenal que están por encima de los ciudadanos en el arranque liguero.

La historia de Erling Haaland en el Manchester City no había empezado como él deseaba. Aunque anotó un gol en la pretemporada contra el Bayern de Múnich, en el partido ante el Liverpool por la Community Shield, el noruego desaprovechó una acción a bocajarro. Con el arco vacío remató por encima cuando Adrián Sanmiguel estaba vencido completamente. Las críticas se adueñaron, y Pep Guardiola pidió calma porque pronto iba a mejorar su nivel y marcar goles. A los mejores les pasan estos fallos.



Contra el West Ham, apareció Erling Haaland dulce con la Premier League. Le cometieron una pena máxima que no falló, y posteriormente, aumentó la diferencia con una gran definición. Se le abrió el arco, y cambió las críticas por festejos y elogios del Pep Guardiola.



En rueda de prensa, el director técnico español mantuvo, “hace una semana no podía adaptarse a la Premier League, ahora está junto a Henry, Alan Shearer y Cristiano Ronaldo. Solo queremos que los nuevos sean felices y lo presionen un poco más. Nos gustaría añadir algo a su juego para convertirlo en un mejor jugador. Por mucho que sea bueno y por mucho que vaya a marcar goles, no podemos confiar solo en él”.



Además, se refirió a sus dos goles, y al partido en general, “fue un partido excelente. Lo que no hicimos contra el Liverpool, por no ser más competitivos como equipo, lo hicimos hoy. El West Ham es un equipo que no es particularmente fácil en balones largos. Erling marcó dos goles. Es importante para él, para nosotros, para todo el mundo… no teníamos ninguna duda cuando un chico marcaba goles desde que nació, sabíamos que aquí marcaría. Hicimos el juego para crear ocasiones, defendiendo muy profunda y especialmente Kyle Walker. Fue increíble hoy”.