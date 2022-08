¿Hasta cuándo ten Hag resistirá a Cristiano Ronaldo? Se harta del luso

Paulatinamente, el Manchester United empieza a vencer las críticas, y con la nueva dirección técnica comandada por Erik ten Hag, comienza a saber lo que es ganar en la Premier League. Ya lleva dos victorias al hilo, una contra el Liverpool en el clásico inglés y otra contra el Southampton.

Por coincidencia, Cristiano Ronaldo no fue titular en las dos victorias del Manchester United en la presente temporada. El portugués solo ha sido inicialista en uno de los partidos de los ‘Red Devils’. Una derrota dura contra el Brentford en condición de visita. Contra el Brighton en el debut vio minutos, pero tampoco pudo evitar la caída.



Claramente, para nadie es fácil lidiar con un jugador del nivel de Cristiano Ronaldo, y Erik ten Hag no se lo aguanta más. Sus recurrentes quejas sobre su futuro, y el no disputar la Uefa Champions League son los principales problemas que ten Hag ha tenido que solucionar, pero el semblante ha sido complicado para ambos actores. Cuando el neerlandés llegó a las filas del Manchester United, reiteró que nadie en el equipo iba a ser intocable.



Cristiano Ronaldo no lo ha sido, y de hecho, se la ha pasado más en la banca que en el terreno de juego. Antes de que iniciara la temporada, hubo una novela interminable, que hasta la fecha sigue en vilo. El portugués y su futuro. Cristiano tendrá cuatro días para decidir si cambiar de aires, o quedarse en Inglaterra.



De acuerdo con el periódico británico, The Sun, Erik ten Hag está “harto del circo de Cristiano Ronaldo”. El diario mantiene que después de las dos derrotas, el estratega y el portugués mantuvieron una conversación extensa. Ten Hag no estuvo para nada cómodo con la actitud que está teniendo Cristiano, y le advirtió. No es un secreto que después de esas reuniones, el luso no ha vuelto a ser inicialista.



La situación con Cristiano Ronaldo no ha cambiado. Todo parece indicar que él quiere irse, y el club se cansa de su actitud. Manchester United visitará al Leicester City en la siguiente jornada. Las preguntas que abordan ese partido son, ¿estará el portugués en el club, o cambiará definitivamente de aires? A su vez, ¿seguirán las riñas entre el entrenador y el luso manteniendo su opinión de dejarlo de suplente?