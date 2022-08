Cristiano Ronaldo es el tema en Premier: ¿Volverá a ser suplente?

Se acerca el segundo partido de la Premier League en el que el Manchester United visitará el sábado 13 de agosto al Brentford. Erik ten Hag espera celebrar por primera ocasión en el banquillo de los ‘Red Devils’ en la temporada después de varias dudas que dejó en el primer encuentro contra el Brighton & Hove Albion que fue derrota roja por 1-2 en el mismísimo Old Trafford.

El viernes 12 de agosto, un día antes de ese importante compromiso ante el Brentford, Erik ten Hag atendió a la rueda de prensa en donde se le cuestionó nuevamente la suplencia de Cristiano Ronaldo. Anteriormente, dijo que era por el poco tiempo que llevaba el portugués entrenando en el club después de todos esos rumores que lo alejaban del Manchester United, pero tal parece que se quedará, o por lo menos eso indica este inicio en Premier League.



La rueda de prensa inició con la pregunta sobre los fichajes, uno de los que se habla es Adrien Rabiot, el volante francés de la Juventus. Sin embargo, Erik ten Hag parece estar tranquilo con los elementos que tiene, “estoy contento. Creo que estamos cooperando muy bien. No puedo hablar de nadie en concreto, no puedo hablar de jugadores que tienen contratos con otros clubes”. Agregó que hay que confiar en el plantel que tienen por ahora.



Uno de los temas de mayor interés fue la suplencia de Cristiano Ronaldo contra el Brighton. Erik ten Hag no quiso entrar en detalles cuando fue cuestionado por el luso, “entrenó bien esta semana. Creo que jugó algo más de media hora, jugó dos partes. En cuanto a si será titular mañana, me reservo mi decisión”.



Durante la semana, sonó muy fuerte el rumor de la salida de Marcus Rashford al Paris Saint-Germain. Del inglés, ten Hag mantuvo, “es un jugador muy importante para nosotros, se ha podido ver desde el día que llegué. Estoy encantado con él, no quiero perderlo. Entra en nuestros planes en el Manchester United”.



No fue el mejor inicio con el Manchester United, y Erik ten Hag analizó la derrota, “lo que siempre hago después de los partidos es analizar lo que fue bien y lo que fue mal, qué podemos mejorar y cómo podemos hacerlo. Entrenamos y explicamos a los jugadores como mejorar y tener mejores soluciones. Aprendimos mucho, pero creo que cuando empiezas una temporada es normal que los jugadores necesiten pasar un tiempo juntos. Es un nuevo inicio y jugamos de una determinada manera y cometemos errores. El fútbol es un juego de errores. Sabemos que tenemos que mejorar muchas cosas, está claro”.



Finalmente, un club como el Manchester United está llamado a dominar la Premier League, pero la realidad ha sido otra. La presión se hace sentir, “sé que siempre hay presión, tengo esa experiencia, cómo es. Sé que tenemos que ganar cada partido, conozco a la afición, sé que todo el mundo espera que el Manchester United gane cada partido. Tenemos que manejar esa situación y todo lo que puedo hacer es preparar al equipo lo mejor que pueda para este fin de semana”.