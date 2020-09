¡Hasta Dávinson le respondió! Dier y el verdadero 'Man of the Match'

Eric Dier fue el gran protagonista del duelo entre Tottenham y Chelsea por la EFL Cup. El defensor, de gran partido, abandonó el campo de juego en el segundo tiempo (sin ser sustituido) para dirigirse al baño tras una necesidad de última hora.



Con su salida temporal, la zaga de los Spurs quedó vulnerable, lo que ocasionó que José Mourinho se ausentara del banquillo, para buscar al defensor, y de esta manera apurarlo para que se reincorpore al terreno de juego.

Finalizado el partido (Tottenham le ganó a Chelsea en los cobros desde el punto penal), Eric Dier se quedó con el premio al mejor jugador del encuentro, lo cual le permitió publicar una divertida imagen en su cuenta Instagram, en la que relaciona su trofeo con el sanitario que usó tras abandonar el terreno de juego. "The real Man of the Match", escribió el jugador inglés.

La fotografía, que se hizo viral en pocos minutos, causó reacción en varios jugadores como Dávinson Sánchez, quien en un comentario se burlo con 'emojis' de lo ocurrido. La cuenta oficial del Tottenham también entró en el baile, y con un trino se refirió al particular suceso.