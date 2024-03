Guardiola, en caos de lesiones antes de Champions: culpa de fecha FIFA

Los seleccionadores fueron felices por semana y media, los jugadores se encontraron con sus 'panitas' de toda la vida, hablaron en su idioma, se divirtieron jugando fútbol sin la presión de los resultados y se lo tomaron todo muuuuy amistoso, como debía ser.

Pero ya tuvieron que volver a la oficina, que son sus clubes, y la presión volvió a caer sobre ellos, en un momento absolutamente definitivo de la temporada, en plena definición de título ligueros y claro, de las competencias continentales europeas.



Y esa vuelta a casa no fue del tordo feliz para algunos, puntualmente para Manchester City, que después de la fecha FIFA tiene un problema mayor: las lesiones.



Guardiola ha perdido solo en esta pausa a tres hombres clave como Stones, Akanji y Kyle Walker. El primero tuvo problemas musculares y solo jugó 10 minutos contra Bélgica, el suizo sufrió un golpe en el entrenamiento del lunes y no jugó contra Países Bajos y finalmente, para mayor preocupación, Kyle Walker se lesionó el sábado en el duelo entre ingleses y brasileños en Wembley, a los 20 minutos de juego.



Además desde Portugal hubo novedades como Bernardo Silva y Rúben Días, quienes dejaron la concentración de su país previa al amistoso contra Eslovenia. Habrá que esperar a los reportes oficiales.



Lo complejo para Guardiola es que estas ausencias, que se suman a la ausencia previa de Kevin De Bruyne, ocurren a menos de dos semanas del duelo contra Real Madrid por cuartos de final de Champions League.



Los británicos y los españoles aportaron sus estrellas en esta pausa de selecciones y llegan con jugadores recargados de minutos: "los blancos han acumulado un total de 1.893 minutos en este parón, por 1.666 de los ingleses: 227 minutos menos que los madridistas...", informó el diario As de España.