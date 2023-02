¿Enzo tiene prioridades? 'Pidió' a este jugador para el Chelsea

El Chelsea, por lo menos en el verano no está para hacer más locuras en el mercado, y menos ahora cuando investigan cualquier cosa en la Premier League. Cualquier fichaje que hagan en las filas de Todd Boehly pueden llegar a complicar así como lo que está sucediendo con el Manchester City que podría tener una dura sanción por irregularidades financieras desde hace más de nueve años con distintos directores técnicos, en las ventanas de fichajes, entre otros movimientos.



Los 'Blues' acaban de hacer un mercado de fichajes millonario gastando en jugadores que Todd Boehly anheló y que a la postre, complicaron a Thomas Tuchel que no estuvo de acuerdo en septiembre con perder la cabeza. Lo cierto es que Graham Potter accedió a todos los deseos de Boehly y se reforzaron de una manera increíble.

Con refuerzos línea por línea y con un mediocampo sobrepoblado a la espera del regreso de N'Golo Kanté y también la llegada en verano de Christopher Nkunku, Enzo Fernández llegó por una suma de 121 millones de euros, puesto que el Chelsea optó por activar la cláusula de rescisión equivalente a esa millonada convirtiéndose en el argentino más costoso de la historia y en la transferencia más cara en la Premier League superando a la de Jack Grealish al Manchester City por 117 millones de euros.



En verano el Chelsea no puede perder la cabeza como lo hizo en el mercado de fichajes de invierno, pero Enzo Fernández, como el jugador más costoso habría 'pedido' a un volante de marca para el club, uno que es el deseo de toda Inglaterra, pero que no saldrá para nada económico. Enzo, con un valor de 121 millones de euros ya habló en la cancha debutando contra el Fulham y también ya eligió a un nuevo integrante para que los 'Blues' empiecen a moverse para cumplirle el deseo al argentino.

Enzo Fernández admira a un jugador del West Ham desde que lo vio en el Mundial y cuando sonaron los rumores de su movimiento a la Premier League con Liverpool o el Chelsea que finalmente se concretó, reveló que estuvo viendo mucho la liga inglesa y se decantó por un volante de marca, "ver mucho fútbol y aprender un poco de todos. Me gusta Rice, de Inglaterra, trato de observarlo y aprender".



Declan Rice es el elegido por Enzo Fernández, un compañero con el que le encantaría jugar al argentino en próximos mercados, pero hay un gran problema. Primero, aunque el volante ya le ha rechazado ofertas al West Ham de renovarlo, toda la Premier está atenta, y segundo, el cuadro londinense no se lo pondrá fácil y menos a un clásico rival de la ciudad como lo es el Chelsea. Si los 'Blues' sufrieron poniendo 121 millones de euros por Enzo, en este caso a Rice no lo dejarían salir por menos de 150 millones, una suma impagable. ¿Perderá la cabeza Todd Boehly para juntar al argentino con el británico?