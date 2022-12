Enzo habría dado el 'sí' a gigante inglés: Benfica lo pondrá difícil

Enamora a todo el mundo, a los clubes europeos y en su regreso al Sporting de Benfica, no pudo evitar la estrepitosa caída contra el Sporting Braga por 3-0. Claro, Enzo Fernández, la revelación en el Mundial de Qatar 2022 y una de las piezas claves que dejó con la boca abierta a todo el viejo continente tiene grandes ofertas de clubes de Inglaterra. El cuadro luso ya le dijo no a uno de los grandes pretendientes, pero la decisión de Enzo ya está tomada.



¿Pudo ser su último partido que disputó con el Sporting de Benfica? Pues Enzo Fernández ya le habría dicho que sí a uno de los grandes clubes del mundo. A un campeón de la Uefa Champions League y del Mundial de Clubes como el Chelsea. Pero, sin duda alguna, las águilas lusas no se lo pondrán para nada fácil y quieren blindarlo.



Una millonada de cláusula para blindarlo y que nadie se lo lleve. Sin embargo, Enzo Fernández no quiso ocultar su anhelo de cambiar de aires y el Chelsea podría ser su próximo destino en el fútbol europeo. Todos quieren al 'Golden Boy' del Mundial de Qatar 2022. Los 'Blues', saben que no les saldrá para nada económico contar con Enzo, pero ese es el jugador que sueñan y que anhelan.



De acuerdo con Fabrizio Romano, Benfica no ve con buenos ojos la salida de Enzo Fernández. Aunque Enzo ya habría dicho que sí al conjunto británico, piden 120 millones de euros y tratarán que convencer al argentino salido de River Plate de que no se vaya. El volante ya aceptó al Chelsea como su próximo destino.



¿Benfica lo dejará salir? Pues todavía no se ha acordado absolutamente nada entre los lusos y los ingleses. Puede ser solo un capricho de Enzo Fernández por ahora, mientras que resuelven los portugueses. Pero, queda más que claro que no lo pondrán para nada fácil. 120 millones de euros piden hasta ahora las águilas. Una cifra difícil de pagar.