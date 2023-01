Chelsea no pierde tiempo por joya argentina: pagarán una millonada

Hace unos días, apareció el gran rumor de que Enzo Fernández podía cambiar de aires y salir del Sporting de Benfica para llegar a un gigante de Inglaterra. Un campeón del mundo como lo es el Chelsea que buscaría quedarse con la gran revelación del Mundial de Qatar 2022. Potencializado por Marcelo Gallardo en el River Plate, Enzo dio el salto a Portugal, y con poco tiempo en el fútbol europeo, fue suficiente para enamorar a otros grandes.

Benfica se resistió y negó la posibilidad de aceptar una oferta millonaria por Enzo Fernández, pero todo parece indicar que no podrán hacerle frente a las negociaciones con el Chelsea. El volante argentino ya le dio el sí a los ‘Blues’, pese a que el cuadro luso sigue apretando y poniéndole negativas a los interesados esperando que, quien quiera a Enzo, pague la cláusula de rescisión que está tazada en unos 120 millones de euros.



No obstante, para el Chelsea de Todd Boehly no habría ningún problema en pagar dicha suma de 120 millones de euros. Las negociaciones se aceleran y parecen llegar a buen puerto con la incesante búsqueda de cerrar rápidamente el fichaje por Enzo Fernández. Al regresar con el Sporting de Benfica, las águilas portuguesas cayeron 3-0 contra el Braga y Enzo vio minutos, pero, en Portugal mencionan que la relación entre el jugador y el club no están muy bien, y que ya tendrían una decisión con respecto al futuro del argentino.



De acuerdo con la prensa de Portugal, el Chelsea pagaría los 120 millones de euros. Las negociaciones están muy avanzadas, y esto ha hecho que el Sporting de Benfica piense en suplir su mediocampo con Joao Neves del Sporting Braga. La situación de Enzo Fernández con el cuadro luso parece estar en estado crítico, tanto que el diario O Jogo sentenció que el volante no volvería a jugar en los próximos encuentros con las águilas. Los ‘Blues’ se ganarán a la gran joya del fútbol mundial, así como también acaban de firmar a Andrey Santos, perla brasileña y el lateral del Mónaco, Benoit Badiashile.