Emery, feliz con Durán jugando poco: 'está en proceso como lo planeé'

Jhon Jader Durán no ha tenido al continuidad esperada en Aston Villa y, a juzgar por las palabras de su entrenador, en el corto plazo no la tendrá.

El colombiano viene de ser titular en la derrota contra Everton (1-2), que supuso la eliminación de la Carabao Cup y en el que el técnico Unai Emery usó nómina mixta.



“Tengo que ser exigente con ellos. Dendoncker estuvo fuera de pretemporada y no es fácil recuperarse. Hay que darle ocasiones y minutos para aprovecharlas, necesitará más, apuntó tras ese duro golpe.



Y sobre el colombiano dijo con claridad: "Jhon Durán es joven y debe tomar experiencias, está jugando y marcando goles. Creo que está haciendo el proceso como lo planeé para él”. Sus últimos dos goles en Premier League no cambiarán, al menos por ahora, el rol de sustituto que le ha dado el DT.



Lamentablemente, en esta tercera titularidad del vallecaucano en la temporada, no salió como esperaba su trabajo como reemplazo de Ollie Watkins, titular habitual, y a los 45 minutos fue reemplazado.



Lo bueno es que por ahora el Aston Villa está en puesto de clasificación europea y está invicto, con 4 victorias y 2 derrotas en la temporada. Habrá espacio y en algún momento tendrá una nueva oportunidad. Aún con los cuatro goles que lleva desde su aterrizaje en el club inglés, le tocará rendir el doble para ser titular.