No extrañan a ninguno: exaltan a Everton ganador, sin James ni Mina

Everton está apenas ahí, a un punto de la zona de clasificación directa a Champions League y es el único de la punta con un partido menos. ¡Todo a pedir de boca!

Los elogios vienen de todas partes tras la victoria 0-1 contra West Bromwich y no, nadie pregunta por los que no están, pues los números ratifican que, al final, es la experiencia y la ambición del técnico Carlo Ancelotti lo que tiene al equipo ad portas de volver a figurar en Europa.



Everton completó este jueves tres partidos con victorias y, más que eso, con la portería en ceros. Por eso todos los comentarios ahora tienen que ver con los picos altos, con Richarlison y Sigurdsson, con el buen trabajo de Keane y Godfrey, con Allan que volvió para devolverle al equipo su equilibrio.



"Cuarenta y tres segundos es todo lo que se necesita para que el último golpe maestro de Carlo Ancelotti impulse al Everton a la lucha por un puesto en la Liga de Campeones. Con el Everton decepcionante y aparentemente sin inspiración, Ancelotti presentó a Gylfi Sigurdsson y fue recompensado instantáneamente cuando un maravilloso centro del suplente le dio a Richarlison su sexto gol en seis partidos", escribió The Telegraph.



"Ahora han igualado su récord de la Premier League de nueve victorias a domicilio y la clasificación para la fase de grupos de la Liga de Campeones, por primera vez, sigue siendo un objetivo realista", añadió.



Según Daily Mail, lo de Everton es más que un buen momento: "¡Qué suerte tiene el Everton de tener un entrenador cuyas hazañas son tan impresionantes como sus palabras" Carlo Ancelotti había hecho un llamado a las armas el miércoles, alentando activamente a su equipo, y a su club, a creer que pertenecen a la Liga de Campeones". Y se cumplió tras su tercera victoria al hilo.



The Times también llenó de elogios al DT, al goleador brasileño, a Sigurdsson y al gran rendimiento del equipo: "ya ha ganado más partidos esta temporada que en toda la temporada pasada... ganar es lo único que importa en esta etapa de una campaña".



No se extraña a nadie cuando los resultados van bien, así que nadie menciona a James Rodríguez, ausente por lesión, ni siquiera a Yerry Mina, aunque venía en buen nivel. Los resultados lo resuelven todo.