Eliaquim Mangala amplió su contrato hasta 2020: no juega desde 2018

El defensor francés, Eliaquim Mangala, propiedad de Manchester City y quien no juega en la Premier League desde 2018, cuando se encontraba a préstamo en Everton, firmó una extensión en su contrato con el club de norte de Inglaterra y estará allí hasta 2020.

El futbolista, que, tras su llegada al club dirigido por Josep Guardiola, fue uno de los jugadores que mejor rindió, fue perdiendo lugar y, posteriormente, tras ser prestado a Everton, se lesionó. Desde que esto ocurrió, Mangala no ha podido volver a jugar y sólo ha disputado algunos partidos con el equipo Sub 23 de Manchester City, por lo que la extensión del contrato es un total misterio.



Pese a esto, el City parece estar esperando a que el francés vuelva a sentirse en perfecta forma para reintegrarlo al plantel profesional y, mientras esto sucede, el jugador no tiene nada de qué preocuparse, pues, por lo menos por un año más, tiene seguro su lugar dentro del club.



El último partido de Mangala fue el 10 de febrero de 2018, cuando se encontraba en Everton y jugó contra Crystal Palace durante 45 minutos.