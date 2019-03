El millonario inglés que compró al Sky, ahora va por el Chelsea

¿Qué hacer con tanta plata? Sir Jim Ratcliffe, quien dicen que es el hombre más rico de Gran Bretaña, está muy interesado en invertir en el deporte. Este martes, el multimillonario inglés compró al equipo de ciclismo Sky, que pasará a llamarse Ineos; pero ahora quiere otra gran marca, esta vez en el fútbol: tiene como objetivo en adquirir al Chelsea.

‘Sportsmail’ aseguró desde el año pasado que Ratcliffe estaba interesado en comprar a los ‘blues’. Sin embargo, el ruso Roman Abramovich, propietario del Chelsea, ni siquiera piensa en venderlo porque las cifras están muy alejadas.



Se dice que Abramovich no consideraría una oferta si no llega a los 2.100 millones de libras (unos 2.800 millones de dólares).



Aunque Ratcliffe parece no tener problemas para subir su oferta, pues tiene un patrimonio neto de 21 billones de libras.



Mientras que las negociaciones toman fuerza, en Chelsea solo piensa en crecer como empresa. De hecho, se tiene planeada una ampliación del estadio Stamford Bridge, que pasaría de 41.631 espectadores (aforo oficial) a una capacidad de 63 mil asientos, para el año 2023.



El multimillonario Ratcliffe ya ha invertido en fútbol, ya que en 2017 compró al Lausana, de Suiza. Y aunque de niño era hincha del Manchester United, está muy interesado en ingresar al jugoso negocio de la Premier League, y qué mejor que con un equipo bien posicionado como el Chelsea.