Imparable: el logro histórico que consiguió Serio ‘Kun’ Agüero

El delantero argentino Sergio 'Kun' Agüero protagonizó en la goleada del Manchester City al Aston Villa un día histórico, al superar a Thierry Henry como máximo goleador extranjero de la Premier League y con sus tres goles se convirtió en el que más tripletes ha logrado, situándose además cuarto máximo goleador de la competición inglesa.

"Es tiempo de agradecer a todos los que lo hicieron posible. A mis compañeros, a todo el Manchester City, a los fans, a la Premier League, a mi familia y a todos los que día a día me ayudan a seguir creciendo. Y una dedicatoria especial para mi hijo Benjamín", agradeció Agüero tras un día inolvidable. Henry marcó 175 goles en 258 partidos con el Arsenal en la Liga inglesa, números que durante doce años le convirtieron en máximo goleador no nacido en Inglaterra de la Liga inglesa.



El reto de Agüero se hizo realidad este domingo, cuando necesitó tres partidos menos para primero igualar a los 28 minutos de partido al astro francés y superarlo con dos tantos más al Aston Villa. 177 tantos en 255 encuentros ligueros con el Manchester City.



No era el único registro que superaba un jugador que está haciendo historia en el fútbol inglés. Su duodécimo triplete servía para superar a Alan Shearer y convertirse en el jugador que más veces ha marcado tres tantos o más en un partido de la 'Premier'.



En 2011 firmaba el primero ante el Wigan. "Muy feliz por la victoria, muy emocionado por los nuevos logros y estar a la altura de leyendas como Thierry Henry, Frank Lampard y Alan Shearer", aseguró refiriéndose a su última hazaña, igualar los 177 tantos de Lampard como cuarto mejor goleador histórico de la 'Premier', ya solo por detrás de Andy Cole (188), Wayne Rooney (208) y Shearer (260).