Solskjaer atacó con todo: le respondió a un ídolo de Manchester United

El mal momento que vive Manchester United en la Premier League ha generado todo tipo de críticas para Ole Gunnar Solskjaer, entrenador de los red devils. Sin embargo, las más polémicas fueron las de Robin Van Persie y las que el entrenador respondió.

La crítica del exjugador del club llegó luego del partido contra Arsenal, en el que el equipo de Manchester cayó derrotado, mostrando un nivel de juego preocupante para los hinchas del club.



“Me gustaría verle de más mal humor a veces, enojado. Le vi sonreír tras un partido como ese y no era momento para sonreír", dijo el subcampeón del mundo con Holanda en 2010.

Luego de las declaraciones del holandés no se hicieron esperar las reacciones del entrenador, y ante la sorpresa de muchos este no huyó a la polémica. Su respuesta fue muy dura, afirmando que no tendría porque vivir una vida llena de rabia, por lo que no tiene planeado cambiar nada, ni siquiera su estilo de juego.



“No conozco a Robin y él no me conoce a mí. Probablemente no tenga derecho a criticar mi estilo de juego y además no lo pienso cambiar. Eso es seguro. Él me robó el dorsal 20 en el United y puede que sea lo único que me acabe robando porque no estamos en la Edad Media, y no tengo por qué estar enojado como forma de vida", dijo el entrenador.

Ahora, Manchester United tendrá que concentrarse en el partido contra Norwich por la jornada 22 de la Liga de Inglaterra, pues se encuentra en la quinta posición del tabla y de no ganar se alejará de la zona de Champions League.