Se cierra el mercado en la Premier: las sorpresas que se pueden dar

Quedan pocas horas para que se cierre el mercado de pases de la Premier League, hecho conocido en Inglaterra como ‘Deadline Day’, por lo que entre la madrugada de este jueves y las primeras horas del día, las transferencias y los rumores en el país británico estarán a la orden del día, teniendo en cuenta que, aunque tras esta fecha los equipos ingleses no pueden incorporar, su rivales de otros países sí podrán hacerlo.



Con base en ello, a continuación les contaremos cuáles son los movimientos más importantes que se han dado hasta el momento en esta apasionante liga y cuáles son algunas de las negociaciones que podrían llegar a materializarse en los equipos más importantes de ese país.



Es importante recordarles que el mercado se cierra a las 11:00 a.m., hora colombiana.



Manchester City



Confirmadas las llegadas de Joao Cancelo y de Rodri, el equipo de Josep Guardiola no apunta a mayores contrataciones en este último día. Sin embargo, esperan que el alemán Leroy Sane elija quedarse en Inglaterra y no acepte la propuesta de Bayern Múnich, club que pagaría una fortuna por el futbolista.



Los jugadores más importantes que salieron del club son Danilo (Juventus), Fabian Delph (Everton) y Vincent Kompany (Anderlecht).



Liverpool



Sin mayores modificaciones en su plantel, más que la inclusión de algunos juveniles, Liverpool arrancará una nueva temporada en la que apunta al título de Premier League tras un año en el que estuvo bastante cerca.



Las salidas más importantes de los dirigidos por Klopp fueron las de Simon Mignolet (Brujas de Bélgica) y la de Daniel Sturridge, quien aún no tiene club.



Chelsea

​

Sin resolver aún la situación respecto al ‘Fair Play Financiero’ lo cual le impidió contratar en el presente mercado de pases, la mayor incorporación del equipo ahora dirigido por Frank Lampard es la del volante Mateo Kovacic, quien ya estaba en la institución y por este motivo se pudo concretar su compra. De igual manera, se quedó con el belga Michy Batshuayi quien volvió de Crystal Palace.



Chelsea perdió a un jugador fundamental como Eden Hazard (Real Madrid) y también concluyó el préstamo de Gonzalo Higuaín quien regresó a Juventus. David Luiz estaría cerca de partir hacia Arsenal.



Tottenham



Los dirigidos por Mauricio Pochettino hicieron una gran inversión por el volante Tanguy Ndombelé, proveniente de Olympique de Lyon y se especula que podrían cerrar la contratación de un delantero. En ese sentido el nombre que más fuerte suena es el de Paulo Dybala, quien no llegó a un acuerdo con Manchester United.



Otro que está muy cerca de los ‘spurs’ es el volante Giovani Lo Celso, futbolista argentino que cumple con las características que está buscando Pochettino para reforzar su club y que detendría por completo la posible negociación por Philippe Coutinho, uno que también se mencionó en los últimos días.



La salida que más golpeó al club de Londres es la de Kieran Trippier, quien partió hacia Atlético de Madrid por 22 millones de euros. Además del lateral, el español Fernando Llorente también dejó el club y de momento no tiene equipo, aunque se especula que podría sellar su vínculo con Manchester United en las próximas horas.



Tottenham espera que el danés Christian Eriksen se quede en la institución pese a que el futbolista habría recibido algunas propuestas y antes del cierre de mercado de las otras ligas podría partir hacia un club de fuera de Inglaterra.



Arsenal



Tras la contratación de Nicolas Pépé, quien se convirtió en el jugador africano más caro de la historia, Arsenal estaría cerca de cerrar la llegada de David Luiz, quien ya habría pedido su transferencia y se niega a jugar en el equipo ‘blue’.



Wilfried Zaha es otro de los que se encuentra en la lista de posibles contrataciones y los ‘gunners’ estarían negociando con el futbolista marfileño quien aspira jugar en un equipo más grande que Crystal Palace.



En las próximas horas también se cerraría la transferencia del lateral escocés Kieran Tierney.



Arsenal vendió a Laurent Koscielny, al arquero colombiano David Ospina y dejó libres a futbolistas como Aaron Ramsey y Danny Welbeck quienes partieron hacia Juventus y Watford, respectivamente.



Manchester United

​

Manchester United apenas ha cerrado tres contrataciones en lo corrido del mercado y es uno de los que más podría perder. El club inglés contrató al defensor Harry Maguire, el más caro de la historia en su posición y el segundo futbolista más caro del equipo, al lateral Aaron Wan-Bissaka proveniente de Crystal Palace y al juvenil Daniel James, extremo izquierdo.



El United intentará en estas últimas horas cerrar la transferencia de Mario Mandzukic, uno de los futbolistas que pudo haber llegado si la negociación entre Juventus, que involucraba a Paulo Dybala, al mencionado croata y a Romelu Lukaku, se hubiera producido.



Otro de los que suena para llegar al equipo de Old Trafford es el español Fernando Llorente, pues Solskjaer busca un ‘9’ de área.



Entre las salidas del equipo de Solskjaer estuvieron la de Ander Herrera (PSG) y Antonio Valencia (LDU de Quito), quienes partieron en condición de jugadores libres. Además este jueves se concretaría la salida de Lukaku, quien jugará en Inter, mientras que se espera que Paul Pogba finalmente elija quedarse y no abandone el club cuando ya sea tarde para vincular otro volante de sus condiciones.



Estos son los movimientos más destacados en los clubes más grandes de Inglaterra en un cierre de mercado que promete ser emocionante.