¡Brutal calendario! Manchester City se asoma a una semana crítica

¿Le parece que ha tenido unos días difíciles? ¿Demasiada presión? ¡Pregúntele a Pepe Guardiola!

El Manchester City tendrá una semana terrorífica de partidos, todos con rótulo de clásicos, a partir de este sábado y durante la siguiente semana.



El primer capítulo de la novela será este mismo sábado, a las 6:30 a.m. (hora colombiana), cuando se mida al Chelsea, el mismo rival que le arruinó la última temporada en la final de Champions League y que ahora lidera el torneo británico (13 puntos, +11). El tema complicado es que el City no es segundo ni certero: rema desde la sexta posición de la tabla, con 10 puntos (+10).



Bueno, pero algún respiro habrá en ese calendario, dirán algunos. ¡Y no! Ni modo de pensar que el choque del próximo martes (2:00 p.m.), por la Champions League contra PSG, de Neymar, Mbappé y probablemente Messi, será el oponente para aliviar la carga.



Y el fin de semana, después de dos desafíos tan importantes, será otro duro escollo: ¡Liverpool de Klopp! Es el segundo de la Premier, con idéntica puntuación que el Chelsea, y ahora sí, a diferencia de la pasada temporada, los rojos vuelven a ser amenazantes. Para rematar el público ha vuelto al 'infierno' de Anfield y eso sí que es una historia muy distinta para un equipo que padeció en el último año por lesiones y bajas.



¿Linda semana? Depende. Para la afición, sin duda. Para los protagonistas, ojalá el calendario no fuera tan cruel.