Directo y sin contemplaciones: 'James no está en la élite mundial'

James Rodríguez ha sido objeto de todo tipo de elogios en Inglaterra: hace jugar a Everton, es un placer verlo, la magia de su zurda... qué no se dice del talento que exhibió, por ejemplo, en el último duelo de FA Cup.

Pero el Sheffield Wednesday (que cayó 3-0) es un equipo de segunda división y además va colero, pero Everton recuperó a Calvert-Lewin y no es poca cosa tener al goleador de nuevo en cancha, pero cómo luce Richarlison... Es la historia de la vida del zurdo, ver cómo se valoran otras cosas antes que su propio desempeño.



Así acaba de ocurrir en el programa Nexo de ESPN, en el que el panelista Jorge Bermúdez fue duro y directo sobre el rol de James en Everton.



"Con todo el respeto lo digo, James es un buen futbolista, pero no está en la élite de los jugadores del mundo. ¿Quién está hoy por hoy? Sergio Ramos, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Kevin de Bruyne... James en la selección debe ser titular porque no hay otro mejor que él... no hace lo que los jugadores de élite sí hacen; recorrer 30 y 40 metros los 90 minutos", dijo.



"Ahora, hay que negociar y eso lo ha hecho Ancelotti. Una vez dejó el 4-4-1-1, para hacer un 4-3-2-1 para que a James Rodríguez, cuando tuviera que regresar, si no regresaba, estuviera Doucouré más cerca de la banda y tapara un hueco y le diera una mano al lateral", analizó.



"De una u otra forma el técnico le ha dado soluciones a James. pero James también se tiene que ayudar y decir 'Bueno, aquí el técnico me ayuda, pero yo también, le voy a dar una mano", añadió Bermúdez, quien reconoció que ha sido el talento el que ha hecho la diferencia: "tiene calidad, eso también es necesario en el juego. En el juego es necesario regresar a darle una mano al lateral, pero también poner una bola".



Bermúdez dejó un capítulo aparte para una situación innegable: las constantes lesiones del creativo:

Inclusive fue crítico también con Yerry Mina, a quien también se le ha reconocido en Inglaterra su dedicación para superar un bache que le llegó a costar la titularidad: "tiene dificultades conceptuales de base, en cuanto a su técnica, percepción de juego y coordinación", dijo el analista.