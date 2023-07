El nuevo socio de Díaz en Liverpool: Klopp rompe mercado por promesa

Liverpool presentó al fichaje con el que está rompiendo el mercado, una promesa de 22 años en una posición verdaderamente necesaria.

Se llama Dominik Szoboszlai y, tras superar pruebas médicas y pagar una cláusula de rescisión de 70 millones de euros al RB Leipzig, firmó su contrato como una apuesta para el presente pero, especialmente, para el futuro.



De esa manera, Jürgen Klopp ya ha gastado 120 millones de euros tras en refuerzos, sumando a Alexis Mac Allister, quien llegó desde Brighton por 50 millones de euros.



Detalle no menor: Szoboszlai lucirá el mítico número ocho, el de Gerrard, una institución en el club: "tengo un tatuaje de Gerrard", confesaba el húngaro.



Sin embargo, Klopp no quiere presionarlo: "Estoy bastante seguro de que todavía era un adolescente en ese momento y desde entonces ha dado grandes pasos: se mudó a Leipzig, le fue muy, muy bien en la Bundesliga, jugó para el equipo nacional de Hungría y luego se convirtió en capitán de su equipo nacional a una edad increíblemente temprana", dijo Klopp el DT.



"Estos son aspectos positivos adecuados y esto es incluso antes de que pensemos en sus cualidades como futbolista. No diré mucho sobre ellos en esta etapa, excepto que definitivamente son del tipo que con suerte traerá mucho disfrute y también nos ayudará a tener resultados", añadió.

​Lo cierto es que llega a un medio campo que pedía a gritos refuerzos, no solo por la salida de Milner -quien de hecho jugó en casi todas las posiciones- sino porque Henderson es mayor y Fabinho y Thiago han sido víctimas de problemas físicos, situación que recarga en un par de jóvenes opciones un trabajo duro. Para Díaz, Salah, Núñez y los atacantes es, sin duda, un alivio.