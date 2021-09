Antes no respondía, ahora es 'un radio': destacan a Mina en Everton

Todavía está fresco el recuerdo: Yerry Mina iba a cobrar un penalti, en plena semifinal de Copa América contra Argentina, y el arquero Emiliano Martínez lo desconcentraba a fuerza de 'boquilla' y poco más. El desenlace final fue el fallo y la eliminación de la gran final. Pero la lección, al parecer, quedó más que bien aprendida.

Hoy el zaguero de Everton, el colombiano que sí cuenta para el técnico Rafa Benítez, llama la atención por todo lo contrario: se ha convertido en 'un radio', un jugador que habla todo el tiempo y, no pocas veces, logra sacar del partido a sus contrincantes.



"Mina se está convirtiendo en un verdadero rey de los juegos mentales en la Premier League esta temporada", dijo sobre el defensor el diario Liverpool Echo.



Después del partidazo que jugó contra Leeds (2-2), cuando básicamente le amargó la vida a Patrick Bamford a en Elland Road, destacan que su nueva 'víctima' fue Ollie Watkins, en la goleada 3-0 que sufrió Everton. Sí, fue una derrota abultada para su equipo, pero el caucano no fue responsable en esas anotaciones y de hecho ganó los duelos directos.



"Ningún momento lo tipificó mejor que en el minuto 28, con el hombre de Aston Villa corriendo hacia la línea de fondo y buscando poner un centro al área. Justo cuando estaba a punto de golpear la pelota, el central del Everton rompió su posición habitual para bloquear el intento y aplaudió, tal vez en un intento de disuadirlo. El pase no sirvió de nada para los anfitriones, y durante el resto del partido, a menudo se podía ver a Mina conversando con varios jugadores rivales.

Está claramente dispuesto a hacer lo que sea necesario para tratar de distraer a sus oponentes", dijo la fuente.



Y es que Mina está decidido no solo a firmar una temporada impecable, después de las dificultades que ha tenido en sus anteriores temporadas, y meterse de lleno en los planes de Benítez. Por eso e entrena más que todos, se exige más que todos y ahora habla más que todos. Sabe que su DT tiene varias casillas en la planilla y esa capacidad de desconcentrar al rival debe marcar algo. ¿Decían que no hablaba? ¡Ahora no saben cómo callarlo!