Colombianos en Premier: Mina se fue, Lerma cambió y Sinisterra, ¿qué?

Quedó todo cerrado en la Premier League 2022/2023 y es hora de hacer balances y, para algunos, de hacer maletas.

El día de la felicidad fue para Yerry Mina, uno de los protagonistas en la victoria 1-0 de Everton contra Bournemouth, que le aseguró la permanencia en la Premier League. Se midió a Jefferson Lerma, quien no tuvo mal partido pero tampoco pudo evitar la caída.



Everton llegó dependiendo de sí mismo a la última jornada gracias al 1-1 contra Wolves, con gol de Mina, pero debió sufrir mucho para imponerse y de hecho en buena parte de la jornada parecía descendido, por su empate parcial y la victoria de Leicester contra West Ham (2-1).

Aún así, el zaguero no tuvo redención en Everton, que no renovó su contrato para la próxima temporada a causa de las continuas lesiones y lo dejó salir como agente libre.

Lerma, su oponente en esta jornada final de Premier, pasaría a Crystal Palace tras el vencimiento de su contrato con Bournemouth, al que ayudó a escapar de la zona de descenso.

​Entre tanto, Luis Sinisterra es la gran incógnita del momento: no estuvo en la goleada 1-4 de Leeds contra Tottenham que liquidó cualquier posibilidad de salvar la categoría y acabó confirmando un descenso que ya todos presentían.



La duda es que hará ahora el club con su jugador franquicia, por quien pagó 25 millones de euros, el más costoso de su historia, ahora que está en la segunda división. El salario pero especialmente sus continuas lesiones son una gran preocupación de vuelta a la Championship, de donde había salido brevemente.

Vale decir que en ese último partido jugó como titular en Tottenham, con un rendimiento muy aceptable, Dávinson Sánchez. Aunque tuvo muy poca continuidad y la hinchada se metió directamente con él por unos cuantos errores, aún tiene contrato, no hay ofertas y su camino parece marcado para quedarse, a la espera de un nuevo entrenador en propiedad.

Finalmente, Luis Díaz estuvo en el empate inesperado de Liverpool por 4-4 contra el descendido Southampton, que por momentos le remontó y lo amenazó con una derrota. No marcó pero cumplió y ahora espera que el descanso le venga bien y que en el mercado de fichajes pueda asegurar mejores socios de cara a la necesaria revancha, para él por la ausencia de seis meses por culpa de una lesión, y para el club por el dolor de quedarse fuera de la Champions League y lejos de todos los títulos de la temporada-