Sarri no se baja de Chelsea: 'Tengo que pensar que sigo por mucho más'

El entrenador del Chelsea, Maurizio Sarri, dijo que piensa a largo plazo, pese a los abucheos de los hinchas de su equipo tras la derrota del lunes por la Copa FA contra Manchester United en Stamford Bridge que han avivado las especulaciones de la prensa sobre su futuro.

"Tengo que pensar que voy a ser el entrenador del Chelsea por mucho tiempo, de lo contrario no puedo trabajar (...) No estoy seguro, pero debo pensar así", dijo Sarri en rueda de prensa antes de la final de la Copa de la Liga el domingo vs. Manchester City en Wembley.



Chelsea parecía candidato al título cuando sumó una racha de 12 partidos invictos en la Liga Premier, pero seis derrotas en sus últimos 14 partidos en el torneo -incluyendo un revés 6-0 contra el City- dejaron al equipo fuera del lote de los cuatro primeros.



La derrota 2-0 ante el United que dejó a Chelsea fuera de la Copa FA en la quinta ronda llevó a algunos partidarios a cantar que el entrenador debía ser despedido de inmediato, a siete meses de la llegada de Sarri al club.