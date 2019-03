Silva habló con franqueza de la lesión de Mina: incluyó la Federación

Luego de que Yerry Mina se incorporó a Everton tras sufrir una lesión con la Selección Colombia, Marco Siva, entrenador del equipo inglés, habló en rueda de prensa de lo que sucedió con el defensa colombiano.



“Él se unió con una lesión grave, pero sabíamos que antes de ir a la Selección podría ser un riesgo para él jugar los dos partidos. Se lo comunicamos al equipo nacional, pero no podemos controlar sus decisiones. Tratamos de aconsejarles después de que jugó 90 minutos contra Chelsea. Siempre fue un riesgo para él jugar dos partidos en un corto período de tiempo, pero decidieron y desafortunadamente para nosotros y para Yerry sufrió la lesión”, dijo.

Sin embargo, el entrenador habló del apoyo que deberá recibir el jugador en estos momentos cruciales porque una vez más deberá afrontar un largo proceso de recuperación.



“Ahora es el momento de que lo apoyemos y lo demos todo para que vuelva a estar en buenas condiciones. No ha sido una temporada fácil para él. Desde que se unió al club ha tenido algunos momentos desafortunados", comentó.



Aún no se ha determinado el tiempo de la incapacidad, pero se espera que esté antes del inicio de la Copa América 2019.



"No está fuera por el resto de la temporada, pero veamos cuántas semanas serán. No es el momento adecuado para decir cuánto tiempo estará fuera, pero esperamos verlo entrenando y jugando de nuevo", explicó.