No se salvaron: multa de Tottenham para Dávinson, Lo Celso y Romero

Según ha develado la prensa británica, Tottenham sancionará a los jugadores Dávinson Sánchez, Cristian Romero y Giovani Lo Celso por haber dejado el país para jugar los partidos de las Eliminatorias sudamericanas con sus respectivas selecciones.



Ahora bien, los argentinos afrontan una situación más complicada debido a los incidentes ocurridos en el encuentro clasificatorio a la Copa del Mundo de Catar 2022 entre Brasil y Argentina y que fue suspendido por las autoridades sanitarias del país sudamericano.

A los cinco minutos de encuentro, miembros de las autoridades sanitarias de Brasil saltaron al campo para interrumpir el partido por la supuesta llegada ilegal de Lo Celso, Romero, Emiliano Buendía y Emiliano Martínez, jugadores del Aston Villa, al país al no cumplir con la cuarentena obligatoria a la que se tienen que someter los pasajeros del Reino Unido.



Este incidente no ha gustado nada al cuadro londinense, puesto que ellos se opusieron en primera instancia a dejar ir a los jugadores, pero no tuvieron opción al ser obligados por el resto de entes.



Ahora bien, la situación de los argentinos no era clara en lo absoluto. Mientras que Dávinson había sido liberado desde temprano por Colombia para regresar a territorio europeo, no se sabía nada de Romero y Lo Celso, ya que el plan era que al abandonar Brasil viajasen a Croacia para evitar la cuarentena obligatoria en hoteles de diez días que deberían realizar en el Reino Unido. Contrario a ello, viajaron con la delegación a su natal Argentina.



Inclusive, otros dos compañeros suyos en la Albiceleste que también juegan en la Premier, Emiliano Buendía y Emiliano Martínez, fueron liberados por Lionel Scaloni para que volviesen con su equipo Aston Villa.



Sin embargo, en horas de la tarde, la AFA informó que tanto el defensor central como el mediocentro finalmente fueron desafectados para el duelo del este jueves contra Bolivia. Todo quedó listo entonces para su regreso.



Por lo pronto, se espera que Sánchez, Romero y Lo Celso se pierdan los próximos dos partidos del Tottenham: Crystal Palace en Premier y Rennes en Conference League. Algo que sin duda tiene muy enojados a las directivas del equipo. De allí la dura sanción que se les avecina. Aún no se sabe si será únicamente económica o también deportiva.