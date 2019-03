Fuerte crítica de Ferdinand a Dávinson Sánchez por su error en Wembley

Luego del empate 1-1 entre Tottenham Hotspur y Arsenal, este sábado en partido de la fecha 29 de la Premier League de Inglaterra, se desataron las críticas a Dávinson Sánchez, quien cometió un gran error que terminó en el gol de los ‘gunners’, obra de Aaron Ramsey.



El central de los ‘spurs’ salió hasta la mitad del campo para evitar un contrataque del Arsenal, pero en vez de rechazar de cabeza, terminó errando y dejándosela al francés Alexandre Lacazette, quien habilitó al galés Ramsey para el 0-1 parcial.



Esa pifia provocó que el recordado Rio Ferdinand, exfutbolista de la selección inglesa y recio defensor del Manchester United, no se callara nada y arremetiera contra el colombiano, pues su error fue grosero y pudo costarle la derrota a su equipo.



Ferdinand, quien comentó el derbi para ‘BT Sport’, lamentó la falta de decisión y personalidad de Dávinson en esa jugada. Para el inglés, a Sánchez le faltó carácter para sacar esa pelota a su favor y no ‘quedar pagando’ a la zaga de los ‘spurs’.



“Si eres central y vas hasta la mitad del campo, tienes que llevarte la pelota, al jugador rival y todo. No puedes dejar que eso pase”, fue el comentario de Ferdinand.