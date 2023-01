Everton quiere a un DT con huella madridista: ¿De poca experiencia?

La salida de Frank Lampard del Everton en una temporada que inició y va por el mismo camino del año pasado en busca de salvarse del descenso, hace prender las alarmas para los 'Toffees' que quieren elegir al candidato ideal para volver a salir de posiciones incómodas y regresar a un histórico club de Inglaterra a donde se merece. El equipo de la ciudad de Liverpool es la institución con más presencias en la máxima categoría inglesa.



El Everton puso sus ojos en Marcelo Bielsa cuando destituyeron a Frank Lampard, y el argentino cerró la posibilidad, puesto que considera que firmar con un club que lucha por no descender no sería lo mejor para su trayectoria deportiva. Por esta razón, el 'Loco' no sería la opción, y aquí es donde empiezan a sonar más candidatos para quedarse en el banquillo.

Carlo Ancelotti fue uno de los que estuvo en el Everton antes de que los malos resultados aparecieran. De estar peleando por competencias europeas con el italiano pasaron a cambiar el chip para no perder la categoría, sufriendo de más con Frank Lampard en la dirección técnica. Parece que la huella de los Ancelotti continuará en el club inglés.



Davide Ancelotti, hijo de Carlo actúa como el segundo entrenador del Real Madrid, y hay quienes dicen que a sus 33 años de edad superará a su padre en las direcciones técnicas. 'Carletto' ha dejado su huella en todas las ligas en donde ha dirigido, pues es de los pocos técnicos que ha ganado en las cinco grandes ligas europeas. Algo deberá saber y conocer Davide para pensarse la posibilidad de tomar la oferta del Everton sin mucha experiencia como director técnico en posesión.

Carlo Ancelotti se pensaría su continuidad en el Real Madrid y esto podría conducir también a que padre e hijo se separen, pues Carlo ya había mantenido que se retiraría de los banquillos cuando salga del equipo español. La carrera de Davide podría estar empezando con prontitud, y Everton sería una de las primeras opciones para tomar un club en posesión. No es lo mismo ser el segundo de un entrenador, que asumir el reto y sería difícil, además, con el descenso persiguiendo a los 'Toffees' no la tendría para nada fácil.



Un viejo conocido como lo es Davide Ancelotti que fue el segundo de su padre en el corto tiempo en el que ya habían estado en el Everton. Por esta razón, podría no ser una apuesta si lo conocen bien. Se dice en España que Davide lo está pensando para empezar a encaminar su carrera deportiva como estratega en posesión. También suena un director técnico con mayor experiencia como lo es Marcelino García Toral. El Real Madrid atento a su futuro, espera que la historia entre padre e hijo continúe, por lo menos hasta final de temporada.