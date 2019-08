David Luiz al Arsenal: hinchas de Chelsea atacan su restaurante

No es el primero ni será el último. David Luiz, defensor brasileño, sorprendió en el cierre del mercado en la Premier League de Inglaterra al dejar al Chelsea y fichar por el Arsenal, en una operación que rondó los 9 millones de euros. Poco importó la rivalidad histórica entre dos de los clubes más reconocidos de Londres, el central cumplió su deseo de cambiar de colores y tomó la decisión más polémica de todas: reforzar a uno de los archirrivales de su anterior equipo.



Si bien hay otros pasos recordados de jugadores entre los dos equipos, como Petr Cech o Cesc Fábregas, este último movimiento de David Luiz volvió a encender las llamas de los hinchas 'blues', pues no cayó nada bien que el brasileño haya dejado el plantel que dirige Frank Lampard para unirse a la escuadra que dirige Unai Emery.



Y ante la desazón y la impotencia, los aficionados del Chelsea decidieron darle a David Luiz donde más le duele: su negocio personal. Se trata del restaurante Babbo, propiedad del defensor y ubicado en uno de los barrios más exclusivos de Londres, Mayfair.



¿Hubo vidrios rotos, platos por el piso o comida derramada? Acaso, ¿pintaron con grafitis la fachada o quemaron camisetas de David Luiz a las afueras del restaurante?



No, la acción que tomaron los aficionados fue tratar de atacar con malos comentarios en las redes sociales el sitio. Las redes sociales estallaron con comentarios de mal gusto, para tratar de bajarle puntaje en las reseñas gastronómicas y así los comensales no quieran asistir al restaurante del brasileño.



"Lamentable servicio, asquerosa comida", es una de las críticas. Otras son más fuertes: "Absoluta basura llena de serpientes", "No sé sobre su comida, pero su dueño es un fraude, seguro" o "Servicio lento, y la gente tomándose fotos con una enorme rata de pelo rizado. No lo recomendaría", fueron los comentarios de los enfurecidos hinchas 'blues'.