¿Por qué el alboroto en penalti atajado por De Gea? Fin a 'maldición'

David De Gea es objeto de todos los elogios en Inglaterra, tras el penalti que tapó contra West Ham y que aseguró al victoria 1-2 del Manchester United, en el ultimo aliento del partido.

Y es que el portero finalmente dejó atrás una especie de maldición para detener cobros desde los 11 pasos, al estirarse con todo su cuerpo para detener el cobro de Mark Noble, por una mano de Shaw cuando se jugaba el minuto 90+3. No solo le metió el manotazo sino que lo sacó a la lateral, con lo cual no hubo reacción posible de los atacantes rivales.



Los estadígrafos recordaron que el español no había detenido un penalti fuera de una tanda de penaltis desde abril de 2016, en la semifinal de la FA Cup contra el entonces delantero del Everton, Romelu Lukaku.



De Gea tiene que remontarse aún más, hasta octubre de 2014, hace siete años, para encontrar su última parada de penalti en la Premier League en juego abierto, fue el de Leighton Baines, también del Everton.



Tal era la preocupación por el problema del arquero en los penaltis que varios observadores pedían a Dean Henderson para que se hiciera cargo del puesto. Y es que desde ese lejano 2016, De Gea había fallado en 22 penaltis en juego abierto, mientras que su compañero había salvado ocho.



Es que hasta este penalti de Noble, el español no había podido salvar 41 penales en total: 33 para el United y ocho para España, incluyendo los 11 de la final de la Europa League contra el Villarreal, en mayo pasado, en una asombrosa tanda en la que se marcaron los 21 penaltis hasta que De Gea tuvo que lanzar uno contra su rival y falló, lo que significó la pérdida del título del torneo continental.