Chelsea peligra por nuevo fichaje: club de Fofana y un curioso pedido

No todo es alegría en el Chelsea FC que está en la cuerda floja, no solo en la Premier League donde ocupa la décima casilla del rentado local y en la FA Cup eliminados por el Manchester City que les propinó una goleada. Los malos movimientos de los directivos que depositaron la confianza en Graham Potter para sustituir a Thomas Tuchel tras una caída en el debut de la Uefa Champions League se empiezan a ver también en los fichajes que han hecho.



Buscando jóvenes talentos, quieren dar la sorpresa con Enzo Fernández, pero se ha atascado el tema de las negociaciones con el Sporting de Benfica. Sumado al argentino, ficharon al delantero de Costa de Marfil, David Datro Fofana, a quien lo comparan con Didier Drogba, quien también tomó al club inglés en su trayectoria deportiva.

Sin embargo, no todo es felicidad en el Chelsea, de hecho, hay más tristeza que alegrías, pues los hinchas se han manifestado en contra de Graham Potter y quieren nuevamente a Thomas Tuchel. Pero el mal momento que están teniendo los 'Blues' no es el único problema que los aqueja. De fichar a David Datro Fofana, podrían perder esa contratación por un insólito pedido del club de infancia del marfileño antes de saltar al fútbol de Europa con el Molde de Noruega.



"Estoy muy feliz de fichar por el club de mis sueños", dijo David Fofana cuando se convirtió en nuevo jugador del Chelsea. Pero no hay que celebrar aunque ya debutó con los londinenses. El Abidjan City, quien se encargó de formar al marfileño no aprobó la llegada de Fofana al cuadro inglés. De acuerdo con el diario Mirror, el equipo africano reclamó contra la FIFA que se debe anular su llegada a Inglaterra.



Por un tema de la firma en el contrato del Molde de Noruega en el que no se sabe si la madre de Fofana firmó o no el formulario de consentimiento cuando David tenía 16 años, catalogaron su transferencia como ilegal. Por su parte, el Chelsea se mantiene al margen de lo que pueda suceder con este tema. No deja de ser curioso realmente que el club de Stamford Bridge lo deseó tanto y ahora podría perderlo. El Abidjan City seguramente estará pendiente de lo que pueda suceder, pese al debut de Datro Fofana.