Hasta metieron a Dávinson: fuerte discusión entre ‘Mou’ y un referente

Amazon Prime revolucionó el mundo futbolístico con el documental del Tottenham Hotspur desde la llegada de José Mourinho. El entrenador destaca por ser uno de los mejores del mundo, pero también por tener varios inconvenientes con algunos de sus dirigidos.

En esta oportunidad salió a la luz una fuerte discusión, en enero del 2020, entre ‘Mou’ y el lateral izquierdo Danny Rose. Todo porque el jugador no estaba conforme con las oportunidades que había recibido.

🇵🇹Mourinho no tiene problemas en exponer la relación entre jugador y técnico.



🔙Ya lo vimos con Dele Alli



✅Ahora con Danny Rose



🔜¿Quien será el próximo? pic.twitter.com/oVT2TrQsbs — El Gráfico (@elgraficoweb) September 8, 2020

La charla empezó elevada de tono cuando Rose expresó su inconformidad y solicitó al DT no ser convocado si no se le tendría en cuenta, tal como ocurrió en el caso James y Bale. El estratega en principio lo tomó con tranquilidad, le indicó al jugador los motivos de sus decisiones y nunca se exaltó.



Mourinho le explicó, por ejemplo, que para el partido frente al Liverpool lo tuvo en cuenta, pero su rendimiento fue bajo y por eso los demás partidos decidió no tenerlo en cuenta. En ese momento la situación se empezó a escalar, Rose aseguró que varios de sus compañeros jugaban mal y aun así seguían jugando, entonces no entendía ese tipo de inconsistencias.



Es más, el lateral dio casos puntuales: “Otros jugadores han sido una mierda en el entrenamiento, una mierda en los partidos, pero son titulares cada jornada. No es justo, es un hecho. Todo el vestuario sabe que es así, no es justo”.



Y apuntó contra sus colegas en defensa, incluido claro Dávinson Sánchez: “La defensa tiene solo dos arcos en cero y aun así juegan siempre”.

Al final, Rose se levantó con un notorio enfado y salió de la oficina de Mourinho. A día de hoy, el jugador de 30 años no ha disputado un solo minuto de la pretemporada y la prensa inglesa lo ubica en el radar de Wolverhampton o Brighton.