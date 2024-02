No siempre funciona echar al DT: curioso caso de Pochettino en Chelsea

En un equipo grande del mundo, '¿es más fácil echar a uno que a 35 cuando las cosas van mal? Sí y no. Todo depende. ¿De qué? Del dinero, por supuesto.

El caso que ocupa a Inglaterra es, por decirlo menos, curioso. Resulta que el Chelsea le confió a Mauricio Pochettino, un entrenador con gran prestigio en el medio local, la misión de la salvación después de improvisar con cuatro entrenadores que no lograron darle forma al juego del equipo, a pesar de tener una nómina llena de estrellas.



La expectativa vs la realidad, apenas unos meses después de su aterrizaje, no podría ser más decepcionante:

Chelsea está en el puesto 11 de la tabla en la Premier League, tiene 10 derrotas frente a 9 victorias y más goles encajados (39) que anotados (38). El ejemplo puro del desequilibrio, la historia de casi siempre desde la salida del ex dueño Roman Abramovich y la llegada de los nuevos dueños norteamericanos.



Y Pochettino se ha disculpad en todos los tonos: “Creo que no somos lo suficientemente buenos. Es la realidad en este momento. Yo, igual. Lo que demostramos hoy es que no somos lo suficientemente buenos. Nadie se salva. No quiero venir aquí y decir que soy el mejor. En este momento, no estamos a la altura de la historia del club. Es la realidad. Tenemos que aceptarlo y ser críticos. No nos rendiremos. Soy humano, y por supuesto que no es una situación agradable, pero en el fútbol tienes que aceptarlo. En un club como el Chelsea, con las expectativas que tiene, hay que aceptarlo. Para estar en el negocio, con este tipo de club, tienes que aceptarlo”, decía tras la última debacle, el 2-4 contra Wolves, que venía precedido del 4-1 contra Liverpool.



¡Que se vaya de una buena vez! Rugen las tribunas en Stamford Bridge tras cada tropiezo. Y tienen razón, pero lo que no tienen es ilusión de que alguien los escuche. Y no es que la actual directiva esté muy feliz con el DT, sino que ellos conocen la realidad y saben que el entrenador no es un problema deportivo sino contable.



El diario Daily Mail puso en evidencia la razón verdadera para mantener al argentino en su cargo: “Chelsea teme que la destitución de Mauricio Pochettino pueda ponerle en peligro de incumplir las normas de gasto de la Premier League, ya que la precaria situación financiera del club es un factor importante que no facilita la opción de un cambio de entrenador”, dijo.



Todo, todito, todo, es cuestión de plata: “Despedirlo a él y a su amplio equipo le costaría al Chelsea más de 10 millones de libras (más de 11,5 millones de euros). Cualquier pago acordado antes de junio contaría para las normas de beneficios y sostenibilidad de la Premier League esta temporada, que el Chelsea ya está luchando para evitar incumplir después de gastar más de 1.000 millones de libras en nuevos jugadores desde la adquisición por Todd Boehly/Clearlake Capital”, añade el diario.



Traducción: no pueden dejar de pagarle su indemnización a Pochettino si quiere despedirlo pero el costo arruinaría las cuentas de Chelsea, ya bastante golpeadas por la realidad de verse más cerca de los puestos de descenso de la Premier que de la zona de clasificación a Champions League (están a 15 unidades), lo que sería un alivio económico.



Por eso no se ve ni cerca un cambio de entrenador, según los cálculos del Daily Mail, aunque es verdad que Pochettino suma un punto menos (31) y está un puesto más abajo en la tabla (11) que Graham Potter cuando fue despedido. Entre este último y Thomas Tuchel se gastó Chelsea 23 millones de libras esterlinas, por lo cual plata para salir de Pochettino no hay. Lo que queda es fe, mucha fe, para que vuelve a ser lo que era al frente del Tottenham y por fin les encuentre la vuelta a los excepcionales futbolistas que dirige.