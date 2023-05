Colombianos, en ascuas: cuentas de Mina y Sinisterra contra descenso

Como el mal estudiante, se hizo tarde para recuperar el año y ya solo queda un examen, un partido para reparar todo lo que se hizo mal.

Así están Everton, Leeds y Leicester. Especialmente los dos primeros por una sencilla razón: hay dos colombianos comprometidos.



Este domingo, a las 10:30 a.m. hora colombiana, tres partidos decidirán al acompañante de Southampton en la segunda categoría del fútbol inglés.



Estos son los partidos en cuestión:



Everton vs Bournemouth

Leeds Tottenham

Leicester West Ham



Empecemos por Yerry Mina, el autor del gol que tiene a los suyos dependiendo exclusivamente de su resultado: es ganarle al equipo de Jefferson Lerma y la salvación estará asegurada... por segundo año consecutivo. Con 33 puntos, dos más que sus perseguidores, tiene la carta ganadora.



Pero si empata, necesitará que Leicester no gane y nada más. Leeds, aún ganando, no alcanzaría a Everton. ¿Y si pierde? Entonces le hará falta que Leicester y Leeds no ganen pues uno solo que tenga tres puntos lo pondrá en zona roja.



En caso del lesionado Luis Sinisterra, la situación es aún más compleja: con 31 puntos necesitará ganar y que Leicester y Everton no ganen. De hecho, puede pasar que Everton empate y ambos quedarán con 34 unidades pero necesitará ganar por buena diferencia de gol para superar a los de Mina. El empate le sirve si Leicester no suma, pues tiene mejor diferencia de gol.



En la cancha solo un colombiano podrá luchar por conservar la categoría: la misión de Mina será evitar el primer descenso de Everton en la era Premier. Sinisterra, el fichaje más caro de la historia de Leeds, solo podrá trabajar para recuperarse y rezar a la distancia.