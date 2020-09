Ilusionados: ¿Cuál será el próximo rival de Everton en la Carabao Cup?

Everton logró este miércoles otro triunfo en la Carabao Cup, imponiéndose 3-1 sobre West Ham United, y se clasificó a los cuartos de final del torneo. El equipo que dirige Carlo Ancelotti sigue cabalgando en este inicio de temporada, hilando victorias importantes y consolidando el equipo, que cuenta con James Rodríguez y Yerry Mina.



Ahora, el Everton espera por rival en la siguiente ronda. Con ocho equipos clasificados para esta ronda, los ‘toffees’ se ilusionan con el título de la competición.



* ¿Cuáles son los equipos clasificados a cuartos de final?

Ya tienen su cupo: Everton, Tottenham Hotspur, Newcastle United, Manchester City y Manchester United. Este jueves 1 de octubre se definen los últimos tres clasificados.



* ¿Cuáles son las llaves que se disputan este jueves?

Los tres cupos que faltan por definirse saldrán de los siguientes compromisos: Brentford vs. Fulham; Aston Villa vs. Stoke City y Liverpool vs. Arsenal.



* ¿Cuál será el próximo rival de Everton en la Carabao Cup?

Se conocerá este jueves 1 de octubre, en sorteo que se realizará en la tarde de Colombia (no antes de las 3:30 p.m.), luego de los últimos tres partidos de la ronda. Será transmitido por ‘Sky Sports’ y será dirigido por Jamie Redknapp.



* ¿Cuándo se jugarán los partidos de cuartos de final?

Estos juegos se disputarán en la semana entre el 21 y 25 de diciembre.