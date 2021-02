¿Arrogancia? Koeman, declarado persona no grata en Everton de James

Ronald Koeman tiene como una de sus virtudes la paciencia: esperó 20 años para ejercer el cargo que ostenta hoy y eso le da comodidad para hablar del curso y del pasado con seguridad... o con arrogancia, como creer en Liverpool.

El holandés tuvo un paso por la Premier League de tres temporadas, la última a cargo del Everton, donde hoy actúan James Rodríguez y Terry Mina. A juzgar por sus últimas declaraciones, no fueron precisamente días plácidos.



"Fue una etapa complicada (dijo sobre Everton). Allí tanto el propio club como los aficionados esperan demasiado y tienen unas expectativas muy altas del equipo. A veces creo que viven anclados en el pasado, en las grandes temporadas que hace años tuvieron en la Premier League", dijo, en entrevista con The Athletics.



Teniendo en cuenta que los 'Toffees' pagaron poco más de 6 millones de euros a Southampton por sus servicios, suena a desagradecimiento. Pero es que los resultados, a pesar de millonarios fichajes que no compensaron al salida de Lukaku, no fueron nunca los esperados: el rendimiento del holandés fue del 49 por ciento y fue despedido.



"La primera temporada fue muy exitosa, Lukaku anotó 25 goles y batimos a todos los grandes en Goodison Park. Incluso al Manchester City le ganamos 4-0 y fue genial. El problema es que no fuimos capaces de dar el siguiente paso como equipo. Es cierto que gastamos mucho dinero en fichajes como Jordan Pickford, Michael Keane o Gylfi Sigurdsson, pero la realidad es que echamos de menos un delantero como Lukaku, que se marchó ese verano. Fue una pérdida muy dolorosa", indicó.



Para poner más sal a la herida, se animó a comparar: "disfruté mucho la etapa en el Southampton, donde había mucha menos presión que en el Everton y se podía trabajar sin la obligación de sacar buenos resultados cada jornada. Pasa lo mismo con el cambio que he experimentado ahora en el Barça, cuya presión diaria es mucho más alta que la que tenía en el Everton", concluyó.