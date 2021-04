Emotiva reflexión de Kevin De Bruyne tras la creación de la Superliga

Con el anuncio de la creación de la Superliga, son varios los futbolistas que han manifestado su desacuerdo con este torneo internacional que busca reunir a los 12 clubes más ricos del mundo con el objetivo de 'salvar el fútbol' tras la gran crisis económica.

Sin embargo, no todos los miembros de los equipos que están involucrados en el 'escándalo' están de acuerdo con la decisión y, a través de sus redes sociales, manifestaron su desacuerdo con este polémico torneo que busca favorecer a los gigantes del Viejo Continente.



Uno de los que alzó la voz fue Kevin De Bruyne, capitán y estrella del Manchester City (equipo involucrado), quien escribió una profundas palabras refiriéndose a la situación, dejando claro que está en contra de la creación de la Superliga ya que se está perdiendo el objetivo principal del deporte que es competir.



"Este hombre surgió de un pequeño pueblo de las afueras de Bélgica soñando con jugar en el mejor nivel posible. He representado a las ligas de Bélgica, Alemania e Inglaterra y he representado orgullosamente a mi país. He trabajado y competido contra todos tratando de ganar lo último. Pero lo más importante de esto es la palabra competir"



"Con todos los eventos que han sucedido en los últimos días es un buen momento para que todos nos juntemos y tratemos de trabajar por una solución. Todos sabemos que es un gran negocio y sé que soy parte de él, pero sigo siendo ese niño que solamente ama jugar al fútbol. No se trata de una determinada entidad en este caso, se trata del fútbol de todo el mundo. Sigamos inspirando a las próximas generaciones de futbolistas y que los fans sigan soñando", escribió.



Cabe resaltar que en las últimas horas Manchester City presentó oficialmente su retiro del grupo de 12 equipos que promueven la Superliga.