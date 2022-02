¡No estás solo, Borja! Cristiano, a sacudirse la sal de su peor racha

Parece periódico de ayer pero no, es tristemente muy actual: Cristiano Ronaldo vive una de sus peores rachas anotadores y el Manchester United, que apostó por un regreso triunfal, ahora se pregunta si valió la pena tanto esfuerzo.

Cristiano sigue mentalmente activo, tan ambicioso como siempre y obsesionado con mejorar su rendimiento. El tema es que ahora, a sus 37 años, le cuesta más llevar ese ímpetu a la cancha.



Para la muestra, este botón: no ha visto portería en todo lo que va del 2022 y se ha ido en blanco en cinco partidos, una realidad que no afrontaba desde hace ¡13 años! El portugués se quedó sin celebrar contra Wolverhampton, Brentford, West Ham, Burnley por Premier League y contra Middlesbrough en la FA Cup. Ojo que no estamos hablando de Chelsea, de Manchester City o Liverpool...



Y es que la peor racha negativa de su carrera es un recuerdo que en el United nadie quiere revivir: fue en la temporada 2008/2009, justo antes de firmar su salida de Old Trafford al Santiago Bernabéu, cuando encadenó nueve jornadas sin hacer goles en la Premier League.



Lo peor es que el equipo, eliminado de la F Cup justamente por un modesto Middlesbrough y fuera de la pelea por puestos europeos en la actual Premier, ya no tiene claro si vale la pena un jugador tan costoso que no ha dado, ni de lejos, los resultados esperados cuando se aseguró su regreso, hace seis meses.



Ahora Cristiano tiene el reto de Southampton, y después los duelos contra Brighton en casa y Leeds de visitante, para cargar baterías antes del gran examen que será el duelo de Champions League contra Atlético de Madrid, por octavos de final, el 23 de febrero. Ya la paciencia se ha ido agotando y nadie quiere verlo tan fuera de lugar.



Su sequía recuerda a la que viven los delanteros de la Selección Colombia, entre ellos Miguel Borja, quien por fortuna ya se sacudió la mala racha en Liga contra Águilas (2-1) en Liga. Los delanteros saben que puede pasarles pero eso no es excusa: el gol es su alimento y ni siquiera llamarse Cristiano Ronaldo puede quitarles la responsabilidad.