Un retorno para el olvido: así le fue a Cristiano Ronaldo en United

Cristiano Ronaldo estalló antes del debut mundialista con su selección Portugal y en una entrevista reveló el pésimo trato que recibió del técnico Ten Hag y todo Manchester United, dejando claro su deseo de no continuar al no sentirse importante y con progresión en su carrera deportiva.



Sin embargo, la entrevista otorgada a Piers Morgan tuvo su finalidad y era tirar los dardos necesarios a Manchester United para poder salir del equipo, dejando claro sus pocos deseos de continuar en un club donde no ha cosechado títulos en dos temporadas.



Tras hacerse oficial el divorcio entre Cristiano Ronaldo y Manchester United, el astro portugués salió ganando, pues disputará el Mundial tranquilo con Portugal y al finalizar la competencia estará rondando por todo el mundo con su pase de jugador libre, por lo que podrá negociar con cualquier club.

A pesar de que Cristiano Ronaldo logró retornar al equipo de sus amores en 2021/22, proveniente de la Juventus, el portugués apenas pudo estar por temporada y media tras la poca actividad y éxito internacional que tuvo con los diablos rojos.



La vuelta de Cristiano Ronaldo volvió entre bombos y platillos, pero no se imaginó el infierno que viviría en cuanto a minutos jugados y la poca efectividad que tuvo en el United, pues venía de un ritmo de tres temporadas con Juventus, logrando una marca de 101 goles con el club italiano.



Sin embargo, a sus 37 años, Cristiano llegó al United con muchas ilusiones de triunfar, pero sus números no fueron los mejores, además, de no lograr ningún título local e internacional, por lo que terminó de aburrir a un jugador acostumbrado al éxito y que cada temporada es ambicioso.



La primera temporada en 2021/2022, Cristiano Ronaldo logró tener una marca aceptable y ser titular indiscutible, logrando 38 partidos jugados, siendo en Premier League donde tuvo más acción con 30 juegos.



Sin embargo, al tener constantes cambios de técnicos, Cristiano Ronaldo llegó a la temporada 2022/23 con varios problemas personales tras la pérdida de su hijo y eso hizo que bajara en algunos partidos su rendimiento, aunque después se unieron los problemas de Ten Hag, quien despreció al astro portugués, relegándolo al banco de suplentes de manera constante.



El astro portugués apenas jugó en diez partidos de titular en Premier League y seis en Europa League, anotando entre las dos competencias apenas tres goles, en esta última parte de temporada.



Así las cosas, Cristiano Ronaldo dejó Manchester United con un total de 52 partidos y 21 goles en un regreso agridulce, pues tampoco logró levantar ningún trofeo. Terminó una floja era del astro portugués que fue más polémica que exitosa.