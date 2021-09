Hay fecha para debut de Cristiano Ronaldo: ¡y no lo podrán ver por TV!

Cristiano Ronaldo ya tiene marcada en el calendario la fecha de su segundo estreno con el Manchester United.

El técnico Ole Gunnar Solskjaer confirmó que el jugador de 36 años jugará en el choque de la Premier League contra el Newcastle este mismo sábado (9:00 a.m. hora colombiana).



"Ha tenido una buena semana con nosotros aquí. Definitivamente estará en el campo en algún momento, eso es seguro", dijo Solskjaer sobre el esperado momento en Old Trafford.



Ronaldo viene de hacer la pretemporada con Juventus, de haber jugado con Portugal en un partido de Eliminatorias europeas contra Irlanda y de haber llegado el martes a la concentración: está tan bien que su nuevo DT lo usará sin demoras.



Sin embargo, un detalle tiene muy decepcionados a los fans y es que, por cuenta de ley en Inglaterra, está prohibido televisar partidos en directo el sábado, entre las 2:45pm y las 5:15pm. La norma busca hacer que los hinchas no dejen de ir a los estadios a apoyar a los clubes más chicos y de rebote afecta partidos clave como este.



La buena noticia es que por fuera del Reino Unido no opera esta restricción y en Colombia, por ejemplo, podrá seguirse el esperado momento en vivo.