¡Explotó la bomba de Cristiano Ronaldo! No se aguantó y contó verdades

En una extensa entrevista con el periodista inglés, Piers Morgan, Cristiano Ronaldo llegó a su límite y antes de jugar la Copa del Mundo con Portugal se destapó. La bomba que estaba por detonar explotó en un momento difícil para él personal y deportivamente. Cristiano había dicho hace algunos meses que llegaría el momento de hablar y de contar todas las verdades de un 2022 complicado en el Manchester United con malas relaciones y aguantando críticas de los medios y de excompañeros como Gary Neville, Wayne Rooney y de contrarios como Jamie Carragher.

La actitud de Cristiano Ronaldo en las canchas no ha sido la mejor escapando antes de tiempo sabiendo que no jugaría como sucedió con el Rayo Vallecano en un amistoso y contra el Tottenham Hotspurs en la Premier League. El portugués no aguantó más y explotó por todo lo que le ha sucedido en el 2022, un año que empezó con el fallecimiento de un hijo que estaba esperando con su pareja Georgina Rodríguez. Aunque encontró el apoyo de un estadio rival que lo arropó, no se puede negar lo difícil que es perder a un hijo.



Sin duda alguna, fue algo que lo afectó, al igual que un cambio de director técnico en el club que le cantó cómo iba a ser su momento en el Manchester United. Dejó de ser el intocable de la plantilla y sufrió suplencias que lo mermaron deportivamente. Cristiano Ronaldo se destapó, y durante la entrevista con Piers Morgan, mencionó que lo hace para que los aficionados, que significan lo más importante para él, conozcan cómo está viviendo en un 2022 complejo.



La llegada del Mundial de Catar será lo mejor para Cristiano Ronaldo que podrá concentrarse en el objetivo de jugar su quinta Copa del Mundo con el anhelo de despedirse con un título mundialista. Sin influir mucho en el juego del Manchester United, se sabía que Fernando Santos lo iba a tener en cuenta y así fue en la lista de 26 convocados. Ahora, puede vivir tranquilo y lejos del club y de Erik ten Hag que lo han dejado más que molesto.



Y es que, Cristiano Ronaldo encontró el mejor momento para explotar y comentar como dijo en la entrevista, “el momento más difícil de mi vida tanto profesional como personalmente”. El luso está bravo con lo que se ha dicho, pues se siente traicionado por el trato que ha recibido en el Manchester United, y se siente señalado por todo lo que le pasa al club. Siempre le achacan lo malo a Cristiano de lo que sucede en el equipo y no le hace nada bien al ex Real Madrid.



En la entrevista con Piers Morgan, tocaron el tema de los directores técnicos y sin pelos en la lengua, Cristiano Ronaldo entró con toda para criticar a Ralf Rangnick y ponerlo como un donnadie al estratega que ahora dirige a la Selección de Austria. Para Rangnick era su primera experiencia en los banquillos y el luso mantuvo, “si no eres ni siquiera director técnico, ¿cómo llegas a ser el jefe del Manchester United? Nunca había oído de él”.



La relación con Erik ten Hag, por otro lado, no ha sido para nada positiva desde que llegó el ex Ajax de Ámsterdam. El neerlandés lo empezó a dejar en segundo plano como suplente, y hasta lo suspendió tras el partido contra el Tottenham. Nuevamente, sin guardarse nada, Cristiano Ronaldo fue más directo, “no le tengo ningún respeto porque tampoco me lo demuestra. Si no me tienen respeto, yo tampoco te tendré respeto”.



Su llegada al Manchester United no fue lo que esperaba. Criticó fuertemente a que se utilice tanto jugador nuevo y joven, además de tirar un dardo diciendo que nadie igualará lo hecho por Alex Ferguson. “No ha habido ningún progreso desde que Sir Alex se fue. No he visto ninguna evolución en el club, nada cambió”.



Habló sobre las críticas de Wayne Rooney que ha sido uno de los excompañeros que más lo ha atacado, “no entiendo por qué me critica tanto… probablemente porque terminó su carrera y yo todavía estoy jugando al mejor nivel”. Finalmente dijo, “yo amo al Manchester United, amo a los aficionados, siempre han estado de mi lado. Pero si ellos quieren hacerlo diferente… tienen que cambiar muchas cosas”.