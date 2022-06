Cristiano Ronaldo y el ‘bombazo’ del mercado: dejaría Manchester

Cristiano Ronaldo ha sido el protagonista de los últimos periodos de fichajes en el mercado de Europa. Su llegada al Manchester United, hace un año, prendió todas las alarmas, del regreso de los de Old Trafford a la élite y pelear los títulos en Inglaterra y a nivel europeo. Sin embargo, el año futbolístico terminó siendo una decepción, por lo que se habla ahora de una nueva partida del luso.

Lo ocurrido en el United, los cambios de técnico y demás factores, cambiarían todo destino del atacante. De acuerdo al diario AS, hace unas semanas el jugador no se planteaba una partida de Inglaterra, solo para poder mejorar su cara en la segunda etapa con los diablos rojos.



Ahora, con información del medio español, la opción de que CR7 se vaya de la Premier, empezó a sonar con fuerza “quiere irse. Y su próximo destino podría ser Múnich” todo esto, ante la eventual salida de Robert Lewandowski, quien le comunicó al club que no desea continuar para la próxima temporada.



“Ante el irrefrenable deseo de Lewandowski de abandonar el Bayern, el club alemán se plantea cubrir el hueco del polaco con el cinco veces Balón de Oro, en lo que sería uno de los fichajes más importantes de su historia” agregaron.



Además, afirman que su llegada a la Bundesliga sería “Un golpe de efecto espectacular de los dirigentes germanos para neutralizar el impacto de la salida del crack polaco. El entorno del astro portugués ya es conocedor del interés del Bayern y ve con buenos ojos la operación, no obstante, tiene más pretendientes encima de la mesa”.



También, por los refuerzos de calidad del Manchester City y Liverpool, todo cambió para Ronaldo, incrementando su deseo de poder salir del United, luego de estar una temporada.