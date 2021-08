¡Cristiano contó todo! Razones para desechar a Juventus por el United

Cristiano Ronaldo pasó dos años en Juventus sin llegar a sentir la mitad de lo que ahora experimenta en su regreso a Manchester United, el equipo "a donde pertenezco", según dijo.

El portugués reveló sus razones para firmar con el United y dejar, en el cierre del mercado, al club de Turín. No guardó un solo detalles en un extenso mensaje en su cuenta de Instagram, la que más seguidores tiene en todo el mundo.



"Cualquiera que me conozca, sabe acerca de mi amor interminable por el Manchester United. Los años que pasé en este club fueron absolutamente asombrosos y el camino que hemos hecho juntos está escrito con letras de oro en la historia de esta gran y sorprendente institución.



Ni siquiera puedo empezar a explicar mis sentimientos en este momento, ya que veo anunciado mi regreso a Old Trafford en todo el mundo. Es como un sueño hecho realidad, después de todas las veces que volví a jugar contra Man. United, e incluso como rival, haber sentido siempre tanto cariño y respeto por parte de la afición en la grada. ¡Esto es absolutamente 100% de lo que están hechos los sueños!", escribió.



Cristiano eligió volver a donde todo empezó y sí, fue 'culpa' de Alex Ferguson: " Mi primera Liga doméstica, mi primera Copa, mi primera convocatoria a la selección portuguesa, mi primera Champions League, mi primera Bota de Oro y mi primer Balón de Oro, todos nacieron de esta conexión especial entre los Diablos Rojos y yo. La historia se ha escrito en el pasado y la historia se escribirá una vez más. ¡Tienes mi palabra!



¡Estoy aquí!

¡Regresé a donde pertenezco!

c¡Hagamos que suceda una vez más!

PD: Sir Alex, este es para ti ...", concluyó.

Su entrenador, Ole Gunnar Solskjaer, no fue inferior a semejante declaración de amor: "Te quedas sin palabras para describir a Cristiano. No solo es un jugador maravilloso, sino también un gran ser humano. Tener las ganas y la capacidad de jugar al máximo nivel durante un período tan largo requiere una persona muy especial", dijo.



"No tengo ninguna duda de que seguirá impresionándonos a todos y su experiencia será vital para los jugadores más jóvenes de la plantilla. El regreso de Ronaldo demuestra el atractivo único de este club y estoy absolutamente encantado de que regrese a casa, donde todo comenzó", añadió.