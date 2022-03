Cristiano sigue batiendo récords: otro hat-trick y superando números

Cristiano Ronaldo sigue siendo parte de la historia del fútbol y lo hará durante muchísimo tiempo. El portugués no solo marcó triplete en la victoria del Manchester United contra el Tottenham, lo cual permitió que los de Old Trafford se queden, momentáneamente, con el cuarto lugar y seguir cerca de las plazas de Champions League.



El portugués superó la marca de Bican, como el jugador con más goles en toda la historia del fútbol, en partidos oficiales, llegando a los 807 tantos en todo su trasegar. Pese a que los de Pelé, se cuentan hasta los miles, con partidos no oficiales.



Los 59 hat-tricks de Cristiano Ronaldo en partidos oficiales:



44 con el Real Madrid

10 con Portugal

3 con la Juventus

2 con el Manchester United — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) March 12, 2022

Ronaldo no solo batió esta marca histórica, sino que también completó un total de 59 hat-tricks en toda su carrera como jugador, los cuales se reparten así: 44 con el Real Madrid, 10 con Portgual, tres con Juventus y dos con el Manchester United.



Además, Ronaldo es el segundo jugador más veterano en conseguir un triplete en la Premier League, de acuerdo a Mister Chip “sólo por detrás de Teddy Sheringham (que le marcó en 2003 al Bolton con 37 años y 146 días).