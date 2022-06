¿Reencuentro? Cristiano Ronaldo haría maletas a Italia por viejo jefe

Absolutamente inesperado. Así como le gusta a Cristiano Ronaldo. Así sería su salida de Manchester United a un destino que nadie vio venir.

Las razones del portugués para dejar al club de su corazón, el que le dio vitrina internacional e impulsó su tan exitosa carrera, está claro: no ve que se esté armando una plantilla a la altura de Liverpool, Manchester City o Chelsea... ni siquiera Tottenham, para pelear los trofeos, que es lo que al final le importa para finalizar su trayectoria. No es que esté contemplando el retiro, ni mucho menos, pero a sus 37 años no se llama a engaños y entiende que la historia podría dar un giro en cualquier momento.



Por eso siente que el tiempo le juega en contra y le habría ordenado a su agente, Jorge Mendes, que explore el mercado. Según The Athletic, la primera puerta que se tocó fue la de Chelsea, revitalizado por sus nuevos dueños y sin la sombra de Lukaku (volvió a Inter de Milan). No es tan fácil pensar en una 'alta traición' en la misma Premier League, pero en este punto hay otras razones menos emocionales para contemplar cualquier oferta.



Sin embargo, desde Italia el exjugador Angelo Di Livio soltó una bomba en el canal Retesport: Roma estaría buscando el fichaje de Cristiano Ronaldo.



“Se por varias fuentes que la Roma está intentando fichar a Cristiano Ronaldo y el 7 de julio podría ser la fecha del anuncio. Es una indiscreción, pero circula insistentemente en el mundo del fútbol. Por casualidad hablé con un amigo que trabaja en la televisión y que se enteró de las negociaciones por Cristiano por un importante directivo del club en una cena hace unos días”, aseguró.



Fabio Petruzzi, otro exjugador, habló del tema en la misma línea: “Sé de buena tinta, por una persona muy acreditada, que la Roma está intentando conseguir por todos los medios a Cristiano Ronaldo. Habrá que limar detalles, por los derechos de imagen, pero sé que dejará el United”, dijo.



¿Qué tiene que ver la fecha? Pues se trata del tradicional dorsal del goleador en Manchester United, Real Madrid, Juventus, la Selección de Portugal y, si las versiones son ciertas, Roma de Italia.



¿Será buena idea un reencuentro con José Mourinho? A la luz de los resultados no tendría por qué no serlo: ambos ganaron tres títulos en el club 'merengue': (una Liga, una Copa del Rey y una Supercopa de España. Es verdad que hubo tensión en el final de la etapa del DT en el Madrid, pero el tiempo pasó, son compatriotas, ya no hay rencillas. De hecho, cuando Cristiano salió de Juventus su primer pretendiente fue Roma, ya con Mourinho en el banquillo, así que no es un interés nuevo. Y un detalle no menor: el agente de ambos es Jorge Mendes, quien podría hacer que, al final, las piezas encajen.