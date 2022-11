¿A dónde pretende llegar Cristiano Ronaldo en guerra contra M. United?

La realidad es que en esta historia lo último que hay es un ataque desinteresado de honestidad. Cada palabra, cada reacción, cada detalle tiene toda la pinta de haberse previsto y por eso la gran duda es: ¿a qué le apunta Cristiano Ronaldo con la última entrevista que minó de desconfianza su imagen y su futuro?

Porque al final se sabía que pasaría lo que pasó, que Erik ten Hag exigiría su salida, que Manchester United, como confirma SunSport, está listo para romper su contrato este mismo invierno y que aquello que fue anunciado como el regreso del ídolo para recuperar la gloria perdida acabó en pesadilla. ¿Y entonces a dónde irá a sus 37 años y con clubes y jugadores poniéndolo en el foco como conflictivo, problemático y ahora hasta desleal?



En la Premier League las opciones son mínimas. De hecho es solo una: Newcastle. El diario The Sun asegura que Jorge Mendes tuvo contactos con el equipo, al que le sobra dinero con el cambio de dueños, pero que, a juzgar por su conducta en el último mercado, se arriesgaría con él no porque se ajuste al proyecto sino porque puede ser una oportunidad de mercadeo. Fin de la consideración.



La puerta del Chelsea, el otro posible destino, se cerró definitivamente casi sin que se llegara al punto de hablar de números.



Después se dijo que el Bayern Munich podría ser. El Daily Mail desvelaba esta semana que su representante se había reunido con los dirigentes del equipo, una exploración que se dio en el pasado verano, pero desde el salario hasta su desencaje total en el proyecto de futuro, "tal operación no encajaría con nuestras ideas", como ya explicó Salihamidzic, directo deportivo.



En términos de dinero puede ser PSG el único destino probable, pero no hay manera de meter más egos en ese explosivo camerino. Y el de CR7 sin duda no cabe ni aunque, como se dice, el United ponga una fortuna para que Mbappé sea el reemplazo del portugués..



Desde España ni hablar: Real Madrid se lucró con los 100 millones de Juventus y ni por casualidad se plantearía un regreso, como tampoco el Atlético de Madrid ni menos aún el FC Barcelona, los únicos que podría pagarle. Es la misma historia de la Serie A, de donde salió Cristiano no con rótulo de decepción pero tampoco de figura. Dinero en ese país no hay para pagarlo.



Por eso la apuesta suena al menos desconcertante: ¿armar un terremoto sin tener un plan de fuga? No parece típico de Cristiano ni de su agente. Habrá que ver a qué le apunta.