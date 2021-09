De vuelta a casa: el emotivo mensaje de Cristiano Ronaldo a la afición

El doblete de Cristiano Ronaldo con Manchester United marcó el nuevo inicio de una historia que cautivó a la afición roja hace unos años. El retorno del atacante a Old Trafford era lo más esperado para muchos, por todo lo que mueve y genera en los aficionados. La afición lo recibió de la mejor manera, no dejó pasar la ocasión para enviar un mensaje a la hinchada inglesa.



Una foto y un texto de gratitud en su cuenta de Instagram, para comunicarles a los aficionados su felicidad fue suficiente “Mi regreso a Old Trafford fue solo un breve recordatorio de por qué este estadio se conoce como el Teatro de los Sueños. Para mí siempre ha sido un lugar mágico donde puedes lograr todo lo que te propongas”.



“Junto con todos mis compañeros y con el apoyo increíble que siempre recibimos desde las gradas, afrontamos el camino que tenemos por delante con confianza y optimismo que todos estaremos celebrando juntos al final” agregó.



Concluyó con “Orgulloso de estar de vuelta en Manchester United y jugando la Premier League una vez más, pero sobre todo ¡Feliz de ayudar al equipo”.