Ronaldo y la peor decisión: ‘arrepentido de volver al Man. United’

El exjugador neerlandés Ruud Gullit, que entre otros muchos logros fue campeón continental con la selección de su país en 1988 y que jugó en el Chelsea, opinó que el portugués Cristiano Ronaldo podría haberse arrepentido de haber vuelto al Manchester United y que querrá demostrar en el Mundial de Qatar 2022 lo buen jugador que es.

En declaraciones a Laureus, Gullit, miembro de la Academia de los premios, consideró que tiene la "sensación" de que el delantero luso, aunque "no lo dice", "se arrepiente por el equipo que había" (en el United)". "Creo que esperaba que el rendimiento fuese mejor, así que querrá demostrar a todos los que le criticaron en el Manchester United lo mucho que sigue valiendo. Creo que tiene esa misión", afirmó el neerlandés, quien condujo al Chelsea a ganar la Copa inglesa en 1997, el primer título de los 'blues' en 26 años.



Así mismo, advirtió a su compatriota Erik ten Hag, nuevo técnico del Manchester United, de que deberá adaptarse rápidamente al fútbol inglés si pretende tener éxito. "Si vienes con una mentalidad holandesa a Inglaterra, es difícil. Tienes que adaptarte. Tienes que entender que no se ganan los partidos sólo con el fútbol, también se necesita fuerza y energía", aseguró Gullit, que apuntó que en el United estos años también "han perdido la oportunidad de cambiar su fútbol, viven demasiado anclados en el pasado, hablan demasiado del equipo de los años 90".



"Ahora los jugadores quieren ir al Liverpool, al Manchester City o al Chelsea. El United ya no es el equipo a batir, así que tienen que cambiar su mentalidad", dijo el neerlandés, quien añadió que en su opinión el United despidió demasiado pronto al técnico portugués Jose Mourinho, "porque había ganado un título cuando tenía jugadores de menor nivel".



Alabó el compromiso del exfutbolista y técnico ucraniano Andriy Shevchenko, que ha colaborado con Laureus para ayudar a los programas de refugiados en Europa del Este. "Me resulta increíblemente difícil imaginar por lo que han pasado Andriy Shevchenko y su familia en los últimos seis meses. Me encantó ver a Andriy visitando un proyecto de refugiados en Varsovia que está ayudando a los ucranianos a reconstruir sus vidas lejos de los horrores de la guerra", manifestó Gullit, quien también resaltó el "gran respeto" que tiene por Nelson Mandela, primer Patrón de Laureus, y a quien dedicó su Balón de Oro en 1987.



"Viendo las imágenes de la visita de Andriy con Laureus Sport for Good en Varsovia, me acordé de las palabras de Mandela, pero también del increíble poder que puede tener el deporte para cambiar vidas. Lo que Andriy y Laureus están haciendo para marcar la diferencia demuestra el poder del deporte en todo el mundo", apuntó.



EFE