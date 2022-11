Primera factura y habrá más: millonaria multa a Cristiano en M. United

Con seguridad fue un riesgo calculado: Cristiano Ronaldo se fue lanza en ristre contra el técnico de Manchester United, Erik ten Hag, y ahora tendrá que pagar la factura del club, con el que definitivamente ha roto su relación.

La entrevista que le concedió a su amigo, el periodista Piers Morgan en 'The Sun', le costará, según 'MetroUK', nada menos que una multa de un millón de libras esterlinas.



¿Por qué tan ofendidos? Pudo ser por la parte en la que dijo "Me siento traicionado. Me han convertido en la oveja negra. No sólo el técnico, hay dos o tres más que me quieren fuera"; o cuando habló del DT y dijo: "No le tengo respeto porque él no me respeta. Si no me tienes respeto, nunca te tendré respeto".



Y puede no ser lo único pues, según Express.co.uk, el abogado experto David Seligman explicó: “Man United probablemente tendría motivos para rescindir el contrato de Ronaldo: incumplimiento material del deber implícito de confianza, así como términos expresos sobre desacreditar al club. Las reglas y la jurisprudencia de la FIFA sobre el registro de jugadores no son tan simples. United podría rescindir el contrato pero retener el registro del jugador a efectos de compensación si la rescisión es causada por la conducta de Ronaldo”. El trino, sin embargo, fue borrado.



Lo cierto es que para Cristiano ya no hay mañana en el club al que regresó pleno de ilusión y ahora tendrá que marcharse lleno de frustración. El problema no será la millonaria multa, sino lo de siempre: un salario de 25 millones de euros por año y 37 años de edad. En su cálculo personal, se valor se disparará tras un Mundial de Catar memorable y el United será historia. Nunca le faltó confianza. Otra discusión será el resultado final.